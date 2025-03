Italiani pagano i carri armati tedeschi? La Lega, con il capodelegazione all’eurocamera, dice no!

L’Unione Europea prima ha affossato l’industria automobilistica con le sue politiche green, ora punta a riconvertirla per la produzione di armamenti? È questa la clamorosa svolta che si profila all’orizzonte, con il colosso tedesco Rheinmetall pronto a costruire carri armati negli stabilimenti Volkswagen. Il riarmo della Germania sta prendendo forma e, secondo molti, Bruxelles sarebbe pronta a far pagare il conto ai contribuenti europei.

A denunciare la situazione è Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo e coordinatore dei Patriots in commissione Industria ed Energia (Itre). “L’Ue ha messo in ginocchio il settore automobilistico con le sue folli politiche ambientali. Ora, dopo il fallimento del Green Deal che ha trascinato l’automotive in crisi, qualcuno pensa di salvarlo con una riconversione bellica. E chi pagherà? Ancora una volta i cittadini europei, con il piano di riarmo voluto da Ursula von der Leyen che finirà sulle spalle dei contribuenti” attacca Borchia. “Davvero qualcuno in Italia è disposto a finanziare i carri armati tedeschi con le proprie tasse?”

Mentre questa prospettiva scuote il dibattito politico, le grandi manovre diplomatiche non si fermano. Domani Emmanuel Macron volerà a Berlino per incontrare il cancelliere uscente Olaf Scholz e il suo probabile successore, Friedrich Merz. Al centro dei colloqui, le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, la difesa europea e, soprattutto, il futuro dell’Ucraina. L’incontro più atteso avverrà in serata, quando Macron si confronterà direttamente con Merz dopo il voto del Bundestag sul maxi-piano da 500 miliardi per infrastrutture e difesa.

La direzione dell’Europa sembra sempre più chiara: meno auto, più armi. Ma chi ne trarrà vantaggio? E, soprattutto, chi pagherà il prezzo di questa nuova strategia?