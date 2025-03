Trento, firmato il programma di coalizione del centrodestra

Questa mattina, nella sede della Lega a Trento, i referenti del centro destra autonomista si sono incontrati per la firma condivisa del programma di coalizione, passaggio di apertura al deposito delle liste dei candidati al consiglio comunale.

Il clima sereno ha segnato il tempo per questo atto formale, dove, assieme alle idee dei singoli partiti si è voluta riconfermare la forza della coalizione con il documento congiunto messo su carta.

Presenti al tavolo per la firma, Alessandro Iurlaro per Fratelli d’Italia, Devid Moranduzzo per la Lega di Trento, Antonio De Leo per Forza Italia e la candidata Sindaco, Ilaria Goio.

Il programma spazia sui grandi temi per la città e pone le sue basi nell’ascolto dei territori e nella concretezza e tempestività delle risposte che la politica può dare in una città capoluogo come Trento, poco ascoltata dagli amministratori uscenti.

Il centro destra svuole portare nella campagna elettorale la propria visione, per dare ai cittadini di Trento “la Trento che meritano”. Con orgoglio e determinazione, l’obiettivo è una Trento che si riconosca nei suoi valori, nella sua gente e nella sua unicità, pronta a brillare come esempio di comunità coesa e autentica. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se esiste una cultura di base condivisa e un insieme di valori comuni.

Crediamo che cultura, educazione e rispetto siano i pilastri di una convivenza pacifica e la nostra cultura deve essere il punto di riferimento per costruire il futuro, arricchendosi di contributi positivi, ma senza essere sostituita o messa in secondo piano da culture che rifiutano l’integrazione e scelgono di vivere in parallelo, senza partecipare attivamente alla comunità.