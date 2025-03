Demarchi (Prima Trento): “Liste chiuse, grande entusiasmo. Vogliamo cambiare Trento”

Andrea Demarchi, candidato sindaco per Prima Trento!, ha annunciato con entusiasmo il deposito ufficiale della lista e la sua corsa alla carica di primo cittadino, accompagnando la notizia con un messaggio di ringraziamento alla propria squadra e con un pensiero rivolto a chi non è riuscito a entrare in lista.

«Le mie scuse sono oggi la prima cosa che mi viene da dire. Sono felice, soddisfattissimo per il deposito della Lista Prima Trento e della mia candidatura a Sindaco, frutto del lavoro della nostra bellissima squadra che ringrazio. Ma anche se attorno a noi si respira grandissimo entusiasmo e voglia di partecipazione che già ci assegnano il ruolo di vera sorpresa di questa campagna elettorale, debbo anzitutto, con umiltà, scusarmi con le tante persone che avevano chiesto di candidarsi ma che – essendo la lista già completa – purtroppo non siamo riusciti ad accogliere e accontentare.

Alla mia giovane età ho dovuto insomma dire dei no, anche a persone più grandi di me, e la cosa mi ha creato un grande dispiacere. A queste donne, a questi uomini, ho però rivolto una promessa: stateci comunque vicino, combatteremo anche per voi, per le vostre proposte, per i vostri progetti. Siete comunque parte di NOI!»

Demarchi ha poi ribadito l’impegno del suo gruppo per un’alternativa politica al governo cittadino uscente, mirando al ballottaggio e a una svolta per la città.

«Da oggi siamo al lavoro senza tregua per la nostra Trento, per un centrodestra realmente trentino, moderato, civico, territoriale e autonomista: nostro obiettivo è il ballottaggio per battere Ianeselli e cambiare in meglio la nostra città».