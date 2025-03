Paga 16.000 euro per ottenere visto d’ingresso in Italia ma è una truffa: due persone denunciate

La truffa, che ha visto coinvolto un loro connazionale quale vittima, si è concretizzata attraverso la promessa, da parte dei due, di potergli procurare un lavoro presso un’azienda italiana con conseguente visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato.

I Carabinieri di Brennero, a seguito di approfondite indagini, hanno deferito in stato di libertà due cittadini bengalesi residenti fuori provincia, ritenuti responsabili di una truffa per un danno complessivo di 16.000 euro.

La truffa, che ha visto coinvolto un loro connazionale quale vittima, si è concretizzata attraverso la promessa, da parte dei due, di potergli procurare un lavoro presso un’azienda italiana con conseguente visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato.

I truffatori avevano infatti convinto la vittima a versare, tramite dei bonifici bancari dall’estero, una somma totale di 16.000 euro per ottenere il presunto impiego in una ditta ed il successivo visto, ma la situazione si è rivelata successivamente essere completamente falsa.

Una volta ottenuti i soldi, i due truffatori sono diventati irreperibili, non rispondendo più a nessuna chiamata. La vittima scopriva di essere stata raggirata sola una volta giunta in Italia dal Bangladesh, allorquando le autorità italiane verificavano che la ditta menzionata dai truffatori non aveva presentato nessuna documentazione per poter far rilasciare il visto.

Le indagini dei Carabinieri, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, hanno permesso di identificare compiutamente i due responsabili, i quali sono stati deferiti alla Procura di Bolzano per il reato di truffa aggravata in concorso.

Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali ulteriori vittime e per accertare la piena estensione della rete fraudolenta, che si presume possa aver coinvolto più stranieri, tratti in inganno dalla possibilità di entrare agevolmente e regolarmente nel territorio italiano.

(Fonte: Carabinieri)\