Festa del Papà. Regali solidali ed esperienze da vivere insieme sono doni più gettonati: costi aumentano mediamente del 4% rispetto al 2024.

La Festa del Papà si avvicina e, come ogni anno, è caccia al regalo più originale.

La scelta può ricadere su più classiche (come l’orologio di marca, il profumo e il portafoglio in pelle) a quelle più fantasiose (come la camicia su misura, il tag per rintracciare le chiavi, alla bottiglia con etichetta personalizzata o al calice con incisione).

Sempre più gettonati, al posto degli oggetti, sono le esperienze, perché no da vivere insieme: escursioni, passeggiate a cavallo, degustazione di vini in cantina, la guida di un’auto da corsa o l’ingresso per uno spettacolo teatrale. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i budget.

Sul fronte dei prezzi, rispetto all’anno scorso festeggiare il papà costerà mediamente il 4% in più. Crescono soprattutto i costi della camicia su misura (+10%) e della cravatta (+7%).

Anche i dolci tipici della tradizione non sono esenti dai rincari: il prezzo dei bignè di S. Giuseppe, aumenta del +5%. Alla luce di questi aumenti molti opteranno per dolci fai da te, dalle torte più tradizionali ai cupcake, tutti rigorosamente decorati “a tema”.

Regali solidali: un pensiero speciale che fa la differenza

Sempre più persone scelgono di abbinare il regalo della Festa del Papà a un gesto di solidarietà. Tra le idee più apprezzate troviamo:

Adozioni a distanza : un contributo per sostenere le cure, l’istruzione e il benessere di bambini in difficoltà in diversi Paesi del mondo.

: un contributo per sostenere le cure, l’istruzione e il benessere di bambini in difficoltà in diversi Paesi del mondo. Gift card solidali : donazioni a favore di enti benefici, che rilasciano certificati personalizzati.

: donazioni a favore di enti benefici, che rilasciano certificati personalizzati. Prodotti equo-solidali : dal caffè alle confezioni regalo di cioccolato e miele, per un dono che sostiene progetti etici e sostenibili.

: dal caffè alle confezioni regalo di cioccolato e miele, per un dono che sostiene progetti etici e sostenibili. Pianta un albero: molte associazioni ambientali permettono di piantare un albero dedicato, contribuendo alla riforestazione e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Federconsumatori