“Le parole fanno il solletico” di Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi

Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi per la prima volta insieme in un libro che è un viaggio esilarante alla scoperta delle parole

raccontato con creatività, competenza e assoluto divertimento per i lettori giovani e di tutte le età.

Tante storie surreali e divertentissime per ridere insieme alla famiglia più buffa del mondo, e per buttare un occhio sui

giochi che si possono fare con i modi di dire e la nostra lingua.

Con le illustrazioni di Francesca Arena, dal 25 marzo in libreria

Tutti sappiamo che ‘BUTTARE UN OCCHIO’ o ‘CHIUDERE IL BECCO’ non significa necessariamente lanci di globi oculari che volano da una parte all’altra della stanza e che, anche volendo, non potremmo chiudere il becco, che sia con chiodi o supercolla, semplicemente perché non lo abbiamo.

Sono ovviamente modi di dire. Ma cosa succederebbe se facessimo finta? Lollo, che ha sempre ‘la testa per aria’ dovrebbe recuperarla dal soffitto con una scopa, e quando la zia Frignola (sì, si chiama proprio così, è proprio il suo nome di battesimo!) si scioglie in lacrime – e credetemi, succede spesso – tutta la famiglia dovrebbe accorrere con stracci, scopettoni e mocio e asciugare quella grande pozza dal pavimento… Tante storie surreali e divertentissime per ridere insieme alla famiglia più buffa del mondo, e per buttare – appunto – un occhio sui giochi che si possono fare con i modi di dire e la nostra lingua.

Se poi chi ce le racconta sono un magistrale scrittore che si chiama Daniel Pennac e un genio delle parole come Stefano Bartezzaghi, non possiamo che farci coinvolgere dal loro gioco scanzonato, divertente e appassionante.

Gli autori

Daniel Pennac è nato nel 1944 durante uno scalo a Casablanca. Nel periodo della sua felice infanzia ha viaggiato moltissimo, in Africa, Asia, Europa, Alpi Marittime. Ha insegnato per più di vent’anni a ragazzi difficili, a parte un’interruzione di due anni in Brasile, dove si è innamorato delle amache, e da dove probabilmente hanno origine le sue migliori fantasticherie! Di Pennac, notissimo per i suoi romanzi per adulti, Salani ha pubblicato L’occhio del lupo, Abbaiare stanca e Il giro del cielo con Joan Miró.

Stefano Bartezzaghi è semiologo, scrittore e giornalista. Collabora con la Repubblica e con L’Espresso e dal 2010 insegna Semiotica allo Iulm di Milano. Ha pubblicato saggi e raccolte di giochi linguistici, enigmistici e letterari, tra cui, per Bompiani, Parole in gioco. Per una semiotica del gioco linguistico (2017), Banalità. Luoghi comuni, semiotica, social network (2019) e Mettere al mondo il mondo. Tutto quanto facciamo per essere detti creativi e chi ce lo fa fare (2021). Per Salani nel 2011 ha curato la revisione della traduzione italiana della saga di Harry Potter e ha scritto Sedia a sdraio.