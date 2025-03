Merano. Un arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Dopo le formalità di rito, la droga e il denaro venivano posti sotto sequestro mentre l’individuo, dopo essere stato dichiarato in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione

Continua in maniera incessante l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Merano, che ha consentito di procedere all’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di un meranese 25enne.

I fatti si sono svolti la sera dello scorso 27 marzo, quando i militari durante un servizio predisposto per la prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti notavano il soggetto in centro a Merano con atteggiamenti diversi dai suoi coetanei, nello specifico risaltava il fatto che prima si intratteneva con più persone per pochi secondi e poi si muoveva repentinamente per le stradine del centro storico.

A quel punto la pattuglia, nutrendo forti sospetti che la persona fosse dedita allo spaccio di stupefacenti, decideva di seguirlo a debita distanza e poco dopo l’intuizione veniva premiata in quanto il giovane veniva sorpreso con addosso una dose di cocaina pronta per la consegna.

Nella circostanza però i militari, avendo constatato che la persona manifestava un’agitazione esagerata per il modesto quantitativo rinvenuto, decidevano di procedere alla perquisizione della sua abitazione, ove si rinvenivano più di 2 kg di Marijuana, 150 gr. di Hashish, alcune dosi di Cocaina e circa mille Euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio quale provento di stupefacente già venduto.

Dopo le formalità di rito, la droga e il denaro venivano posti sotto sequestro mentre l’individuo, dopo essere stato dichiarato in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.