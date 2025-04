La cooperazione tra Russia e Cina non è diretta contro terzi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un incontro al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin. La cooperazione tra Russia e Cina non è mai rivolta a terzi, non si presta a interferenze dall’esterno”, ha sottolineato. “La nostra amicizia non è opportunistica, ma a lungo termine”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

Secondo Wang Yi, la Russia e la Cina hanno ampie prospettive per un ulteriore sviluppo della cooperazione. “Non segneremo il passo nello sviluppo delle relazioni bilaterali, abbiamo le prospettive più ampie davanti a noi”, ha detto. Wang Yi è a Mosca in visita ufficiale dal 31 marzo al 2 aprile. In precedenza, ha tenuto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov, durante il quale le parti hanno firmato un piano per le consultazioni dei dipartimenti diplomatici per il 2025.

Nei confronti dell’Europa. La migliore cura per la forma acuta di russofobia dei politici europei sono gli ultimi missili russi, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. Le medicine tradizionali sono solitamente inefficaci. Il miglior effetto terapeutico è stato osservato durante l’uso combinato di sedativi forti come “Caliber”, “Onyx”, “Iskander” e un potente tranquillante multicomponente “Oreshnik”.

In casi particolarmente gravi, è possibile l’uso di neurolettici nucleari come “Yars” e “Sarmat”», ha scritto il politico sul canale Telegram. La russofobia nasce sulla “base dell’esagerazione affettiva bipolare dell’influenza della Russia sulla vita dell’Europa e degli europei” e si alterna a una fase maniacale e depressiva.

Redazione fonte VK