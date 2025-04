Trento, tornano gli street tutor per la movida. Silvia Zanetti (Intesa per Ianeselli): “Servono soluzioni vere, non slogan da opposizione facile”

Con l’arrivo della bella stagione, a Trento si riaccende il dibattito sulla gestione della movida. Il Comune ha deciso di stanziare 20.000 euro per il ritorno degli street tutor, figure già sperimentate lo scorso anno per presidiare le vie del centro e favorire una convivenza più serena tra giovani e residenti.

Il nuovo piano prevede la presenza dei tutor in almeno 35 serate, tra aprile e ottobre, con turni serali e notturni nelle zone più frequentate: piazza Duomo, via e vicolo Santa Maria Maddalena, largo Carducci e via Calepina. Il loro compito sarà monitorare i comportamenti, prevenire situazioni di rischio, segnalare eventuali episodi problematici alle forze dell’ordine e interagire con clienti e locali.

Silvia Zanetti, capolista della lista civica Intesa per Ianeselli Sindaco, interviene sul tema con una riflessione che va oltre la misura specifica, ricordando a chi fino ad oggi ha fatto opposizione sterile che “il tema della movida merita un approccio serio e strutturato, non lo si risolve con qualche comparsa serale o, peggio, con slogan buoni solo per chi fa opposizione facile. Noi preferiamo costruire soluzioni, non limitarci a critiche vuote”, sposando in toto la mossa della giunta comunale in tal senso.

Zanetti, consigliere uscente con delega proprio alla sicurezza di prossimità, propone un nuovo patto tra amministrazione, forze dell’ordine, esercenti e cittadini, puntando su regole chiare, responsabilizzazione e coesione: “Il diritto al divertimento e quello al riposo possono convivere. Ma serve una visione, serve dialogo e serve il coraggio di mettersi in gioco con proposte concrete”.

Il tema si conferma così uno dei banchi di prova più significativi in vista delle comunali, tra sicurezza, vivibilità e identità urbana.