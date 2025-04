“Gridare amore dal centro del mondo” di Kyōichi Katayama

Sakutarō sta andando in Australia. Non è una semplice gita: porta con sé le ceneri di Aki, suo primo indimenticabile amore, morta a soli diciassette anni di leucemia.

Sakutarō sta andando in Australia. Non è una semplice gita: porta con sé le ceneri di Aki, suo primo indimenticabile amore, morta a soli diciassette anni di leucemia.

Quando Sakutarō e Aki si incontrano per la prima volta hanno dodici anni e frequentano la stessa classe. Condividono i piccoli grandi doveri della scuola; si vedono tutti i giorni, tornano a casa insieme, ognuno è parte della vita quotidiana dell’altro. Finché un giorno, per la prima volta, Sakutarō vede Aki con altri occhi: non più semplice amica, ma giovane donna, bella e intensa, e si accorge che la loro quieta familiarità si è trasformata, ineluttabilmente e per sempre, in una passione purissima e assoluta.

Una passione che si rispecchia in una vicenda antica, quella del nonno di Sakutarō, che ha amato a sua volta, per cinquantʼanni, una donna che non ha mai potuto sposare e al cui ricordo è incrollabilmente fedele, fino a spingersi a compiere un atto estremo. Ma il loro amore non è lʼimitazione di un sentimento: Sakutarō e Aki vivono una felicità totale, che la malattia crudele di Aki esalta nel dolore, e che la sua morte recide dʼun colpo, lasciando nellʼanima di Sakutarō un silenzio assordante.

Una storia di ragazzi dʼoggi insieme moderna e senza tempo, che descrive lʼesperienza irripetibile del primo amore e che in Giappone è diventata un caso letterario, un fenomeno di culto tra i giovani e gli adulti. Come Murakami e Yoshimoto, Katayama afferma il fascino e la profondità della letteratura dʼOriente.

L’autore

Kyōichi Katayama, nato nel 1959, era già un autore affermato. Con Gridare amore dal centro del mondo, 4 milioni di copie vendute solo in Giappone, è diventato una star, autore di tendenza, amato da giovani e non solo.