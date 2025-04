“La sopracoscienza esiste. La vita oltre la vita” di Manuel Sans Segarra con Juan Carlos Cebrián

Un giorno, mentre era di turno al pronto soccorso, la vita del chirurgo Manuel Sans Segarra cambiò per sempre.

IL LIBRO

Un giorno, mentre era di turno al pronto soccorso, la vita del chirurgo Manuel Sans Segarra cambiò per sempre. Aveva appena riportato in vita un uomo in stato di morte clinica, vittima di un grave incidente stradale, quando accadde qualcosa di incredibile: il paziente, una volta risvegliato, iniziò a descrivere con precisione sconcertante tutto ciò che era successo in sala operatoria. Dettagli che non avrebbe mai potuto conoscere. Dialoghi tra medici. Procedure eseguite. Era impossibile. Eppure… Questa esperienza straordinaria spinse il dottor Sans Segarra a intraprendere un viaggio di ricerca sulle esperienze di premorte (NDE) e sulla natura della coscienza oltre i confini del corpo fisico. Un percorso che lo portò a esplorare territori sconosciuti della medicina e della coscienza, aprendolo a misteri che ancora oggi sfuggono alla comprensione. Questo libro è un invito a guardare la vita e la morte con occhi nuovi. Un messaggio di speranza e consolazione, che ci spinge a superare la paura e a riconnetterci con l’armonia dell’universo.

GLI AUTORI

Dr. Manuel Sans Segarra è un medico e chirurgo specializzato nello studio della coscienza e delle esperienze di premorte (NDE). AIraverso la sua esperienza clinica e un interesse per la fisica quantistica, ha studiato come la coscienza possa andare oltre il corpo fisico, promuovendo l’idea di una «Sopracoscienza». Ha pubblicato numerosi lavori su come le nuove scoperte scientifiche spieghino il rapporto tra mente, energia e universo.

Juan Carlos Cebrian è un giornalista e imprenditore con un forte interesse per la divulgazione scientifica e spirituale. Si è unito al progeIo del doIor Sans Segarra per arricchire di una prospettiva narrativa il tema delle esperienze di premorte e della natura della coscienza. Grazie alla sua esperienza di divulgatore, rende accessibili concetti complessi al grande pubblico.

(Fonte: Vallardi Editore)