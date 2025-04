Quotazioni petrolio a 57 dollari a barile. Marsiglia (FederPetroli): “Aziende energetiche USA in affanno su costi di estrazione”

Le quotazioni del petrolio WTI aprono la mattinata attestandosi in prima contrattazione a 57,49 dollari a barile nelle prime ore in discesa come da giorni sui mercati internazionali.

Le quotazioni del petrolio WTI aprono la mattinata attestandosi in prima contrattazione a 57,49 dollari a barile nelle prime ore in discesa come da giorni sui mercati internazionali. Anche il greggio di riferimento BRENT tocca quota 61,28 dollari a barile.

In merito è intervenuto direttamente, Michele Marsiglia, il Presidente di FederPetroli Italia, affermando: “In America diverse oil companies con prezzi così bassi non riescono a mantenere un Break-even (punto di pareggio) sull’operatività aziendale, considerando che si viaggia in un range tra 48 e 62 dollari a barile. In questo momento i dazi stanno penalizzando molto più gli stessi Stati Uniti d’America che l’Europa. Sicuramente come dichiarato dal Presidente Donald Trump la partita si gioca su quanta energia l’Europa acquisterà dagli USA“.

Successivamente, proseguendo nel suo intervento, Michele Marsiglia ha poi ulteriormente specificato: “Il nemico peggiore americano non è solo la Cina, ma l’Italia e l’Europa, forti ormai di una propria energia che è stata diversificata anni fa e consolidata attraverso il Piano Mattei per l’Africa voluto dal Governo Meloni e, all’intensificarsi di investimento in Egitto, Emirati e terzi paesi africani e mediorientali, partner commerciali strategici che hanno declassificato l’America ad una potenza minore per i nostri consumi energetici. L’Italia è forte nell’acquisto di Gas e Petrolio, nostra politica industriale energetica anche in Libia inizia a dare fastidio. Attendiamo l’incontro del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington, fiduciosi del forte rapporto con l’amministrazione Trump”

(Fonte e photocredit: FederPetroli Italia)