Finti sconti su abbigliamento. Antitrust indaga

Antitrust ha aperto un’istruttoria su un’azienda che importa capi d’abbigliamento dalla Tunisia con due prezzi, uno dei quali barrato, a significare che viene praticato uno sconto (1).

Al di là del fatto specifico, sul quale vedremo come si esprimerà l’Autorità, la questione è di diffusa attualità, Soprattutto quando vengono fatte le vendite promozionali e/o a saldo.

La legge stabilisce di indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

Chi verifica? I consumatori più attenti (pochi), prima di acquistare ad un prezzo scontato, verificano nei giorni precedenti la disponibilità che il prezzo di partenza sia realmente quello. A parte i saldi e le altre occasioni più o meno programmate (Black Friday, per esempio), che facilitano il consumatore ad informarsi prima, è difficile che quest’ultimo si informi, anche perché in genere si tratta di merci non particolarmente costose e verso le quali gioca molto l’effetto “attrazione” (per prezzo e tipologia/qualità) nel momento in cui si vede il prodotto, in presenza o online che sia.

Quando il consumatore si rende conto del “trucchetto”, dovrebbe fare, con prove testimoniali (foto del vecchio prezzo, per esempio), la segnalazione ai vigili urbani. Ma questo avviene di rado.

L’indagine che ora ha aperto l’Antitrust, favorita anche dal fatto che il prezzo scontato sembra sia stato indicato dal fabbricante e individuato alla dogana italiana, diventa importante. Potrebbe stabilire un ulteriore punto fermo in questa giungla dei prezzi scontati. Soprattutto per allertare i consumatori, ma anche i dettaglianti che non crediamo siano desiderosi in massa di alterare le proprie offerte.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc