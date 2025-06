Gaza. Klaus Davi: “Alla manifestazione di Roma mi hanno tolto bandiere di Israele senza darmi spiegazioni”

A raccontarlo è stato Klaus Davi, giornalista ed esperto di comunicazione, intervistato in merito alla sua partecipazione alla manifestazione pro Gaza di sabato scorso a Roma, a cui Davi ha preso parte portando con sé delle bandiere israeliane.

“Le bandiere mi sono state sottratte alla fine della manifestazione. Mi sono avvicinato a due ragazzi per chiedere una sigaretta e me l’hanno sfilata, ma molte persone mi hanno fermato per chiedermi spiegazioni”.

A raccontarlo è stato Klaus Davi, giornalista ed esperto di comunicazione, intervistato da Radio Cusano Campus in merito alla sua partecipazione alla manifestazione pro Gaza di sabato scorso a Roma, a cui Davi ha preso parte portando con sé delle bandiere israeliane.

Proseguendo nel suo intervento il giornalista ha poi ulteriormente aggiunto: “Volevo sostenere che Israele è una grande democrazia, solida, con un’opposizione molto forte che manifesta spesso contro il governo. Ci sono manifestazioni della comunità omosessuale. Ho voluto sollevare la questione Hamas, che è un brand dell’Iran e ha impedito la pace a Gaza. Hamas è una cosca, come quelle della criminalità organizzata, ad esempio la ’Ndrangheta, che agisce a Gaza come la criminalità in Calabria”.

Klaus Davi ha inoltre sottolineato come “finanziare Hamas da parte di Israele con Netanyahu è stato un grave errore, ma questo non giustifica gli eventi del 7 ottobre. Sono andato alla manifestazione pro Gaza proprio perché il 7 ottobre è scomparso dalla narrazione dominante, e volevo portare l’altra Israele, quella che protesta”.

Infine, concludendo il suo intervento, l’esperto di comunicazione ha specificato: “Se Hamas viene a patti con Israele solo sotto pressione militare, significa che le trattative non funzionano. Il governo israeliano non riesce a trattare con questa realtà. Per questo volevo elogiare Israele e per questo temo l’antisemitismo, perché in Italia abbiamo avuto le deportazioni”.