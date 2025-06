Turismo culturale: 205 milioni di presenze nel 2025

Su dati Isnart, ecco le previsioni di Media Research per conto di Vamonos Vacanze sul turismo culturale in Italia: «oltre la metà è costituita dai flussi italiani con 108 milioni di presenze, mentre la quota internazionale si attesta a 97 milioni» sottolineano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it

“Il nostro patrimonio culturale è la seconda motivazione di vacanza in Italia, subito dopo quella naturalistica” evidenziano gli esperti di Vamonos Vacanze, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

Basandosi sui numeri rilevati dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart), il centro di ricerca Media Research ha calcolato il trend per il 2025, mettendo in evidenza un incremento del 18% rispetto all’anno scorso.

“Oltre la metà è costituita dai flussi italiani con 108 milioni di presenze, mentre la quota internazionale si attesta a 97 milioni” sottolineano ancora gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Chi sceglie l’Italia per un viaggio culturale ha un profilo molto variegato.

“Un profilo trasversale. Si tratta, infatti, di un turista curioso e attento, interessato tanto al patrimonio storico, artistico e architettonico, quanto alle bellezze naturali e alle eccellenze della cucina italiana. È un viaggiatore, dunque, che vive la cultura in tutte le sue forme” spiegano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it, la cui visione viene confermata anche dai dati Isnart, secondo cui tra i turisti stranieri prevale la voglia di novità (24%) e l’interesse per la cucina italiana (22%).

“Giunto a destinazione, le attività del viaggiatore culturale sembrerebbero essere quasi scontate: visite ai centri storici (42%), monumenti (39%), palazzi e castelli (32%), musei (27%) e siti archeologici (22%). Ma secondo le osservazioni degli specialisti il dato che colpisce di più è la forte propensione anche per le escursioni nella natura. Il 62% di questi turisti, infatti, sceglie gite all’aria aperta, con una percentuale nettamente superiore rispetto alla media nazionale, ferma al 45%” dicono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.

La spesa media giornaliera?

“La spesa media per una giornata al mare sarà quest’anno di 135 euro; ma per gli acquisti di beni e servizi durante la vacanza chi viaggia per motivi culturali spende sensibilmente di più: 190 euro” prevede Vamonos-Vacanze.it.

Il budget giornaliero “culturale” include 100 euro pro capite per l’alloggio, 40 euro per ristoranti e pizzerie, 25 euro per attività ricreative, 25 euro per i musei e monumenti.

(Fonte e per maggiori informazioni: Vamonos-Vacanze.it)