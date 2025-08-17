Pippo Baudo, il leone pilastro della TV è morto

Super Pippo si è spento serenamente a 89 anni, lasciando dietro di sé molta parte della TV di stato italiana, oltre che un modo di fare le cose che è rimasto nel tempo un esempio mai volgare e mai urlato di una cultura importante, come fu quella televisiva, nel secolo scorso. Indispensabile collante per unire l’Italia in un solo cuore.

Pippo Baudo, il noto conduttore televisivo italiano, è scomparso, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama dell’intrattenimento italiano. La sua carriera, lunga e brillante, ha segnato generazioni di telespettatori, e la sua abilità di intrattenere e coinvolgere il pubblico si è trasformata in un patrimonio culturale inestimabile.

La Vita di Pippo Baudo

Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, Pippo Baudo ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come semplice presentatore di eventi locali. La sua passione per la musica e il teatro lo portò a Roma, dove la sua carriera decollò grazie al suo talento innato. Negli anni Sessanta, iniziò a lavorare per la RAI, dove rapidamente divenne una figura di riferimento.

La sua personalità poliedrica e il suo carisma lo resero popolare tra il pubblico. Nella sua carriera, Baudo ha presentato numerosi programmi di successo, tra cui: “Canzonissima”, “Studio Uno”, “Settevoci”, “Fantastico”, “Domenica In”, il “Festival di Sanremo”. Ha collaborato con tutti i più grandi artisti e presentatori della storia italiana del XX secolo: Mina, Carrà, Grillo, amico anche di Silvio Berlusconi. La sua capacità di adattarsi ai tempi e di affrontare i cambiamenti della società gli permisero di rimanere rilevante anche in epoche di rapidi mutamenti. Il suo erede assoluto è attualmente il bravissimo Carlo Conti.

Baudo è stato un pioniere nella televisione italiana, introducendo nuove forme di intrattenimento e creando format che sono stati copiati e adattati negli anni successivi. La sua abilità di mescolare musica, varietà e teatro ha permesso di attrarre un vasto pubblico.

Il debutto televisivo di Baudo risale al 1959, quando partecipò come pianista e cantante all’orchestra Moon Light, durante il varietà “La conchiglia d’oro” condotto da un altro monumento della tv, Enzo Tortora, dando di fatto il via a una carriera interminabile (Italia Oggi).

La Morte di Pippo Baudo

In molti hanno ricordato i momenti di gioia e spensieratezza che Pippo aveva regalato attraverso i suoi programmi e la sua presenza scenica inconfondibile. I tributi provenivano da ogni angolo del paese, dimostrando quanto fosse amato e rispettato. Celebrità, politici e semplici cittadini hanno condiviso aneddoti e ricordi, rimarcando l’impatto che Baudo ha avuto non solo sulla televisione, ma anche sulla società italiana nel suo complesso.

Ci mancherà, anche se da tempo era in disparte

Pippo Baudo non è stato solo un conduttore televisivo; è stato un simbolo di un’epoca, un maestro d’arte che ha saputo trasformare la televisione in un luogo di incontro e celebrazione. La sua morte rappresenta una significativa perdita per il mondo dello spettacolo italiano e per tutti noi. Tuttavia, il suo spirito vivrà attraverso le numerose trasmissioni, i ricordi e l’influenza che ha avuto sulle generazioni future.

La voce della politica, riportata da AdnKronos

“Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana“. Lo scrive su X Giorgia Meloni dopo la notizia della morte del conduttore e presentatore, scomparso oggi 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. “Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto“.

“Con la scomparsa di Pippo Baudo l’Italia perde uno dei volti più amati e riconoscibili della propria storia televisiva. Con lui scompare la personificazione più autorevole e popolare di un pezzo fondamentale dell’autobiografia artistica italiana. Uomo di spettacolo e di grande sensibilità culturale, capace di unire generazioni attraverso il linguaggio dell’intrattenimento, Baudo, attraverso la tv, ha avuto la capacità di raccontare il Paese nelle sue trasformazioni. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari“, le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“A 89 anni si è spento Pippo Baudo, gigante della televisione. È entrato nelle case di tutti gli italiani, ha raccontato attraverso lo schermo la società italiana dagli anni ‘60 al nuovo millennio. Un italiano ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari“, scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.