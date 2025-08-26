Furto al supermercato a Naturno: rubata la borsa a una donna, denunciati due giovani

Una tranquilla spesa quotidiana in un supermercato di Naturno, in Val Venosta, si è trasformata in un incubo per una donna di sessant’anni, vittima di un furto della borsa. Due giovani italiani, già noti alle forze dell’ordine, hanno approfittato di un attimo di distrazione per impossessarsi del portafoglio contenente circa 300 euro in contanti, documenti e carte di credito. Con quelle stesse carte, i ladri hanno effettuato subito dopo acquisti per altri 50 euro.

Scossa dall’accaduto, la signora si è rivolta immediatamente alla Stazione dei Carabinieri di Naturno, denunciando il furto. L’indagine è stata rapida: grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato e a ulteriori accertamenti, i militari sono riusciti a identificare i responsabili. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi tra i 20 e i 30 anni, denunciati in stato di libertà alla Procura con le accuse di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il caso di Naturno non è un episodio isolato. Borseggi e furti nei supermercati si verificano con frequenza crescente soprattutto nelle grandi città italiane, dove la distrazione di pochi secondi può trasformarsi in un danno economico e in una forte paura, soprattutto per gli anziani. Lasciare la borsa incustodita nel carrello, anche solo per prendere un prodotto dallo scaffale, rappresenta l’occasione ideale per chi vive di piccoli furti.

Gli esperti di sicurezza e gli stessi Carabinieri ricordano che la prevenzione resta l’arma più efficace: custodire sempre a vista i propri effetti personali, non lasciare portafogli o documenti nei carrelli e segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto.

Le persone coinvolte sono state denunciate e dovranno rispondere davanti alla competente autorità giudiziaria. Si ricorda che, come stabilito dall’articolo 27 della Costituzione, ogni imputato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.