Prezzi. Federconsumatori: “Fra settembre e novembre famiglie faranno i conti con una spesa di 2.981,10 euro per bollette, riscaldamento, prodotti scolastici e visite mediche”

Al rientro dalle vacanze (per chi se le è potute permettere), ad attendere le famiglie, come ogni anno, ci sarà un autunno “caldo” sul fronte dei prezzi.
L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha calcolato l’importo della stangata autunnale che nel 2025, che aumenta nonostante la frenata dei costi dei beni energetici e quella dei costi dei testi scolastici.
Nel dettaglio, secondo Federconsumatori, le famiglie, dovranno far fronte a una stangata di 2.981,10 euro per le bollette, la TARI, le spese per il riscaldamento, per i libri e il materiale scolastico, per la salute (visto che molti rimandano al rientro dalle vacanze l’appuntamento con visite e accertamenti).
L’aumento dei costi di tale voce (pari al +1,5%), unito a tempi di attesa per ottenere visite ed esami presso la sanità pubblica sempre più lunghi, si traduce spesso in una progressiva rinuncia alle cure.
A queste cifre onerose, specifica ancora l’associazione, si aggiungono i rincari sul fronte dell’alimentazione, versante sul quale le famiglie continuano ad operare tagli e rinunce, a causa dell’accelerazione dei prezzi avvenuta soprattutto negli ultimi mesi. Nell’autunno, gli ulteriori rialzi faranno lievitare la spesa per tale voce a 1.697,50 euro. Si aggiungono anche maggiori spese per i costi dei condomini, che quest’anno registrano un rincaro del +3,3%. Una nota positiva viene, invece, sul fronte dei carburanti, che rispetto ai picchi degli scorsi anni segnano una diminuzione.
|Stangata autunnale
|2024
|2025
|Var. %
|Settembre-novembre
|Scuola (libri, dizionari, parte del corredo)
|1.022,77 €
|995,90 €
|-2,6%
|Esami/visite mediche
|277,80 €
|281,90 €
|1,5%
|Bollette (acqua, luce, gas, telefonia)
|1.094,18 €
|1.120,70 €
|2,4%
|Tari (seconda rata)
|182,40 €
|182,90 €
|0,3%
|Riscaldamento (prima rata)
|393,20 €
|399,70 €
|1,7%
|TOTALE
|2.970,35 €
|2.981,10 €
|0,4%
|Alimentazione
|1.629,00 €
|1.697,50 €
|4,2%
|Benzina
|538,50 €
|508,50 €
|-5,6%
|Condominio
|450,00 €
|465,00 €
|3,3%
Michele Carrus, presidente di Federconsumatori, in merito ha voluto ulteriormente specificare: “Queste spese risulteranno ancora troppo onerose per molte famiglie, considerata la stagnazione dei salari e la notevole perdita di potere d’acquisto dei redditi fissi. In una fase di indebolimento della bilancia commerciale con l’estero e di incertezza nel mercato energetico mentre ci avviciniamo alle maggiori spese e consumi invernali, questi aumenti non si ripercuoteranno negativamente soltanto sulla vita dei cittadini, ma anche sull’intero sistema economico e produttivo, riducendo la domanda interna proprio quando, invece, andrebbe rafforzata.”
Per questo, Federconsumatori ritiene che sia opportuno che il Governo torni con urgenza ad occuparsi dei cittadini e adotti alcuni provvedimenti urgenti per arginare i rincari e sostenere il potere di acquisto delle famiglie:
- La rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia);
- La creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e una determinata azione di contrasto alla povertà alimentare.
- Lo stanziamento di risorse adeguate per la sanità pubblica e per il diritto allo studio;
- Una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi.