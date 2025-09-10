giovedì, Settembre 11, 2025
HomeAttualità"Aumenti record per il caffè: entro fine anno potrebbe arrivare a costare...
Attualità

“Aumenti record per il caffè: entro fine anno potrebbe arrivare a costare fino a 2 euro a tazzina”

Di redazione

-

0
0

Le tensioni geopolitiche internazionali che stanno riscrivendo i rapporti di forza nel mondo hanno una ricaduta diretta sui consumatori.

È il caso del caffè, che sta registrando aumenti importanti. Se dovesse continuare questo trend, entro la fine dell’anno una tazzina potrebbe arrivare a costare fino a 2 euro.

Ad evidenziarlo è stata una nota dell’Associazione Codici che, per bocca del suo Segretario Nazionale, Ivano Giacomelli, ha poi aggiunto: “I rincari stanno producendo un aumento del costo del caffè sia nei supermercati che nei bar e questa è una notizia preoccupante per i consumatori, già alle prese con aumenti in altri settori e per altri prodotti. C’è chi la definisce una tempesta perfetta. Di sicuro siamo di fronte ad una serie di fattori che stanno producendo un risultato pesantissimo, anche per i produttori. Prima di tutto ci sono le tensioni geopolitiche internazionali che stanno riscrivendo i rapporti di forza nel mondo. La ricaduta sui consumatori è molto pesante. Poi ci sono altri elementi. I fenomeni estremi provocati dal cambiamento climatico stanno causando grandi problemi alle coltivazioni, gli aumenti nel mercato dell’energia incidono sulla torrefazione. Bisogna tenere conto anche di inflazione e speculazione, senza dimenticare gli incrementi alimentati dal costo della logistica internazionale. Se a tutto questo aggiungiamo l’impatto dei dazi Usa, è facile comprendere la preoccupazione per aumenti che appaiono inarrestabili. Se dovesse continuare questo trend, entro la fine dell’anno in Italia un caffè arriverà a costare 2 euro. Non mancheranno le eccezioni e le situazioni varieranno a seconda della zona geografica, ma il quadro generale è allarmante. È l’ennesimo campanello che scatta e che dovrebbe portare ad iniziative volte a tutelare i consumatori”.

Articolo precedente
Droni russi abbattuti in Polonia: NATO in allarme, Mosca parla di errore
Articolo successivo
Suicidio. Tra prevenzione e diritto
redazione
redazione

Related articles

Stay Connected

0FansMi piace
0FollowerSegui
0FollowerSegui
0FollowerSegui
0IscrittiIscriviti
spot_img

Latest posts

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Popular Posts

Popular category

Attualità1726Politica816Cultura671Società619Editoriali539Pensieri in Libertà453Mondo342Salute e ambiente274Economia264

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by