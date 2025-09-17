mercoledì, Settembre 17, 2025
HomeSocietàSilvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, a Rai Radio2: "Dire ad una...
Società

Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, a Rai Radio2: “Dire ad una persona che deve dimagrire ha poco senso. E’ una cosa che deve partire dal diretto interessato”

Di redazione

-

0
0

Silvia Pardolesi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2.

Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, ha esordito parlando del dimagrimento del marito: “Il nostro è un percorso particolare, lui prima dell’Isola non aveva mai provato a dimagrire nè aveva mai espresso la volontà di farlo. Si è ritrovato in una situazione particolare di privazione che lo ha fatto dimagrire per forza di cose. Quello è stata la chiave. Un ambiente ostile, tanto tempo per riflettere, probabilmente questo gli ha smosso qualcosa, quindi una volta rientrato a casa ha deciso di continuare. Ora vedo che va in giro, cammina, si trova meglio fisicamente, ha rimesso gli occhiali da sole dopo trent’anni”. 

Proseguendo nel suo intervento, la moglie di Mario Adinolfi, ha ulteriormente aggiunto: “Credo che dire ad una persona che si deve mettere a dieta abbia poco senso. Anche se ovviamente certi discorsi si fanno più per un discorso di salute, il fattore estetico è l’ultima cosa. Io ci ho provato qualche volta a dirgli che doveva dimagrire, poi ho lasciato correre. E’ una cosa che deve scattare dal diretto interessato. Lui ora è sicuro di portare avanti questo percorso, io non devo fare niente. Se la mia quotidianità è cambiata? No, abbiamo gusti diversi. Lui va matto per una pasta al sugo piccante, che a me non piace. Per un periodo mi chiedeva la pizza bianca col pollo e l’avocado, che a me non piace”.

(Fonte: Rai Radio2)

Articolo precedente
Trento. “Un caffè con il sindaco”: venerdì 19 il secondo appuntamento
Articolo successivo
Rovereto in Rosa 2025: la città celebra le donne con cultura, arte e musica
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1733Politica820Cultura673Società622Editoriali539Pensieri in Libertà450Mondo347Salute e ambiente279Economia266

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by