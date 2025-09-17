Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, a Rai Radio2: “Dire ad una persona che deve dimagrire ha poco senso. E’ una cosa che deve partire dal diretto interessato”

Silvia Pardolesi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2.

Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, ha esordito parlando del dimagrimento del marito: “Il nostro è un percorso particolare, lui prima dell’Isola non aveva mai provato a dimagrire nè aveva mai espresso la volontà di farlo. Si è ritrovato in una situazione particolare di privazione che lo ha fatto dimagrire per forza di cose. Quello è stata la chiave. Un ambiente ostile, tanto tempo per riflettere, probabilmente questo gli ha smosso qualcosa, quindi una volta rientrato a casa ha deciso di continuare. Ora vedo che va in giro, cammina, si trova meglio fisicamente, ha rimesso gli occhiali da sole dopo trent’anni”.

Proseguendo nel suo intervento, la moglie di Mario Adinolfi, ha ulteriormente aggiunto: “Credo che dire ad una persona che si deve mettere a dieta abbia poco senso. Anche se ovviamente certi discorsi si fanno più per un discorso di salute, il fattore estetico è l’ultima cosa. Io ci ho provato qualche volta a dirgli che doveva dimagrire, poi ho lasciato correre. E’ una cosa che deve scattare dal diretto interessato. Lui ora è sicuro di portare avanti questo percorso, io non devo fare niente. Se la mia quotidianità è cambiata? No, abbiamo gusti diversi. Lui va matto per una pasta al sugo piccante, che a me non piace. Per un periodo mi chiedeva la pizza bianca col pollo e l’avocado, che a me non piace”.

(Fonte: Rai Radio2)