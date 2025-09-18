giovedì, Settembre 18, 2025
HomeAttualitàAsta pubblica a Trento il 25 settembre: biciclette, attrezzature e una moto...
Attualità

Asta pubblica a Trento il 25 settembre: biciclette, attrezzature e una moto minicross

Di redazione

-

0
0

Il Comune di Trento ha fissato per giovedì 25 settembre 2025 un nuovo appuntamento con l’asta pubblica, ormai divenuta una tradizione cittadina. Dalle ore 14, presso il deposito dell’ufficio Economato in via Bronzetti 25, saranno messi in vendita novantatré lotti tra biciclette, strumenti professionali e perfino una moto minicross. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di dare nuova vita agli oggetti rinvenuti e non reclamati, divenuti di proprietà comunale, ma anche ad attrezzature non più utilizzate, così da favorire il riuso e ridurre gli sprechi.

I prezzi di partenza sono accessibili: le biciclette partiranno da dieci euro con punte fino a novanta, la minicross avrà una base di settanta euro, mentre le attrezzature tecniche – che comprendono anche fonometri e treppiedi – andranno da cinquanta a millequattrocento euro. Tutti i beni saranno visibili al pubblico già dalle 11.30 del giorno stesso, con la possibilità di visionarli fino all’inizio della vendita e anche durante la gara.

La formula sarà quella del “visto e piaciuto”: i lotti saranno aggiudicati al miglior offerente senza possibilità di reclami successivi, poiché si tratta di beni usati che possono presentare difetti o parti mancanti. Potranno partecipare solo i maggiorenni muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale; ciascuno potrà aggiudicarsi fino a un massimo di dieci lotti, con rilanci minimi di cinque euro. Il pagamento sarà possibile in contanti o tramite Pos e il ritiro dei beni dovrà avvenire contestualmente, e comunque non oltre le 17.30 dello stesso giorno.

In caso di maltempo l’asta sarà rinviata a martedì 30 settembre o, se necessario, al 7 ottobre, sempre negli stessi orari e nella stessa sede. Per ogni informazione aggiuntiva è possibile rivolgersi all’ufficio Economato del Comune o all’ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo precedente
“I grandi classici dell’economia” di Sergio Ricossa, a cura di Carlo Stagnaro
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1735Politica821Cultura674Società623Editoriali541Pensieri in Libertà450Mondo347Salute e ambiente279Economia266

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by