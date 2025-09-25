Trento, asta di beni mobili: biciclette protagoniste e incasso da oltre 7 mila euro

Ottima affluenza e grande partecipazione all’asta pubblica organizzata ieri pomeriggio dal Comune di Trento nell’area esterna del deposito dell’Economato in via Bronzetti. La vendita con incanto, condotta da un pubblico banditore con la formula del “visto e piaciuto”, ha messo all’incanto 93 lotti di beni mobili, di cui ben 87 sono stati aggiudicati.

Protagoniste assolute le biciclette smarrite, diventate proprietà del Comune dopo il mancato ritiro da parte dei proprietari entro i termini di legge. Praticamente tutte le due ruote hanno trovato un acquirente: 81 su 87.

Non solo un’asta biciclette perchè oltre alle biciclette, l’unico monopattino presente è stato battuto a 95 euro, mentre una mini moto da cross è stata aggiudicata per 100 euro.

Il ricavato complessivo dell’asta biciclette, ma non solo, è stato di 7.280 euro, un risultato significativo se si considera che la base d’asta per molti lotti era fissata a soli 10 o 20 euro.