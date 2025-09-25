venerdì, Settembre 26, 2025
HomeAttualitàTrento, asta di beni mobili: biciclette protagoniste e incasso da oltre 7...
Attualità

Trento, asta di beni mobili: biciclette protagoniste e incasso da oltre 7 mila euro

Di redazione

-

0
0

Ottima affluenza e grande partecipazione all’asta pubblica organizzata ieri pomeriggio dal Comune di Trento nell’area esterna del deposito dell’Economato in via Bronzetti. La vendita con incanto, condotta da un pubblico banditore con la formula del “visto e piaciuto”, ha messo all’incanto 93 lotti di beni mobili, di cui ben 87 sono stati aggiudicati.

Protagoniste assolute le biciclette smarrite, diventate proprietà del Comune dopo il mancato ritiro da parte dei proprietari entro i termini di legge. Praticamente tutte le due ruote hanno trovato un acquirente: 81 su 87.

Non solo un’asta biciclette perchè oltre alle biciclette, l’unico monopattino presente è stato battuto a 95 euro, mentre una mini moto da cross è stata aggiudicata per 100 euro.

Il ricavato complessivo dell’asta biciclette, ma non solo, è stato di 7.280 euro, un risultato significativo se si considera che la base d’asta per molti lotti era fissata a soli 10 o 20 euro.

Articolo precedente
Clima, Ciriani (FdI–ECR): “L’Europa si impone vincoli suicidi. E se Trump avesse ragione?”
Articolo successivo
Volontariato d’impresa Dolomiti Energia: al via il progetto al Parco di Melta
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1755Politica826Cultura683Società631Editoriali546Pensieri in Libertà450Mondo352Salute e ambiente290Economia272

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by