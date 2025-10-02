Assicurazioni Auto. In Trentino-Alto Adige premio medio pari a 473,56 euro

Il premio medio per assicurare un’auto in Trentino-Alto Adige ad agosto 2025 è stato pari a 473,56 euro, in calo, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it*, dell’1% su base annua.

Non solo la regione ha registrato uno dei pochi cali annuali rilevati in Italia, ma è risultata essere anche la seconda area della Penisola in cui l’RC auto costa di meno.

In merito si è espresso direttamente Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, specificando: “Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia. L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà”.

I trend provinciali

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it gli esperti hanno valutato, in valori assoluti, la provincia più cara è risultata essere Trento, con un premio medio che, in aumento del 2,5%, è stato pari a 475,88 euro. Segue Bolzano, area che, con un premio medio di 470,13 euro, ha registrato un decremento delle tariffe RC auto del 5,7% rispetto allo scorso anno.

Ecco, nella tabella successiva, i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025 in Trentino-Alto Adige:

Regione Premio medio RC auto agosto 2025 Bolzano 470,13 € Trento 475,88 € Trentino-Alto Adige 473,56 € Italia 645,58 €

(Fonte: Facile.it)

*L’Osservatorio auto di Facile.it calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Per calcolare tali dati, Facile.it si è avvalso di un campione di 95.796 preventivi effettuati in Trentino-Alto Adige dai suoi utenti tra il 1 agosto 2024 e il 31 agosto 2025 e i relativi risultati di quotazione prodotti.