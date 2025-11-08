EMINEM: il rapper con il maggior numero di scammer che si spacciano per lui on line

EMINEM è l’artista dei record, dagli esordi fino ad oggi. Negli ultimi anni, però, l’aumento delle truffe legate all’uso di sosia di celebrità ha sollevato preoccupazioni nel mondo della musica e dell’intrattenimento.

Eminem, il rapper di Detroit che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, è tra i più imitati, seguiti e stalkerizzati. Attivamente e passivamente. Questa situazione non solo mette in discussione la sicurezza dei fan, ma solleva anche interrogativi etici sul copyright e sull’identità. I finti EMINEM sono a decine e sono tutti molto pratici nell’uso dei social e della AI, mandano audio e video, messaggi e like, chiamano anche sul telefono cellulare, se trovano il numero.

La finta fan card

Nel caso in questione, di cui sono stata parte attiva, è successo qualcosa di molto bizzarro. Mentre su Facebook cercavo di trovare informazioni su un formato specifico di video per poter comprare il Docufilm STANS che è uscito nel mese di Agosto scorso (compatibile con i miei terminali, naturalmente) mi imbattevo in una foto di Eminem. Spontaneamente scrivevo HappyBDay (consapevole di creare un siparietto imbarazzante, da giornalista che si mette a commentare foto di artisti). In quel frangente diversi profili hanno cominciato a seguire la mia pagina, fintanto che sono stata invitata su ZANGI.

Naturalmente ho cercato di informare il merchandising, il manager e le pagine ufficiali dell’artista Eminem, che seguo musicalmente dal primo giorno che ha pubblicato in Italia. Realmente non ho avuto modo di parlare direttamente con alcuna persona di influenza. Nonostante io abbia cercato di contattare un giornalista di Detroit che ha seguito il recente SCAMMER di 25 mila dollari. Ci sono persone che hanno pagato tantissimi soldi e comprato biglietti di concerti inesistenti. Per intenderci, una cosa molto strana, ma ovvia: l’artista Eminem non segue nessun profilo e non chatta con i fans in questo modo.

Chi conoscesse e seguisse l’artista vedrebbe subito che la firma non somiglia minimamente quella dell’oggettistica ufficiale: nemmeno a sognarlo queste card, sono TRUFFE.

La truffa si concretizza in fretta

Ebbene la vicenda è proseguita con la richiesta da parte di questi signori di 900/2000/9000 dollari da pagare con una Apple GIFT card per vedere Eminem. Classiche truffe legate a sosia di celebrità sono diventate una tattica comune per i malintenzionati che cercano di sfruttare la fama di un artista.

Nel caso di Eminem, sono emerse diverse situazioni in cui impostori si sono presentati come il rapper per truffare fan ignari, promettendo incontri dal vivo, merchandise esclusivo o persino collaborazioni musicali. Questi eventi non solo danneggiano la reputazione di Eminem, ma possono anche provocare danni finanziari considerevoli per i fan che, nella loro ammirazione, cadono nella rete di queste frodi.

Nel mio caso è finita in modo bizzarro, sono stata mandata a FXXX ed è stata una grande emozione essere mandata a FXXX in tale maniera da un artista che in teoria mi piace molto.. insomma è una questione che ti coinvolge profondamente: come possono usare una identità per chiedere soldi a persone che poi, alla fine, non sono stupide?

Il crimine on line e la AI

Ma come identificare un sosia di Eminem rispetto all’artista originale? La distinzione può sembrare semplice, ma le apparizioni pubbliche di sosia di celebrità sono aumentate con il progresso della tecnologia. Photoshopping, deepfake e tecniche di editing video hanno reso più facile per i truffatori creare contenuti ingannevoli.

Quel che posso dire, poiché in questo periodo l’artista è in streaming su Paramount+ con Amazon con questo splendido docufilm, è che bisogna fare molta attenzione. Il grande successo che stanno avendo le pubblicazioni recenti dell’artista, che nel 2024 è stato trainato dall’uscita di The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), un album che ha spinto i fan sul suo alter ego.

Sarebbe l’8 artista al mondo per vendite lo scorso anno: a questo si aggiungono singoli di successo come Houdini, Tobey e Temporary. Rimane al momento il rapper più veloce del mondo, ancora imbattuto il suo record.

Un Eminem dei record

Eminem, originario di Detroit, ha avuto un enorme successo commerciale negli Stati Uniti. Secondo Nielsen Entertainment, società che si occupa di monitorare vendite e dati nel settore dell’intrattenimento, Eminem è stato premiato come “Artist of the Decade” per aver venduto oltre 32 milioni di dischi nel decennio. Questo risultato lo ha collocato rispettivamente al quarto e quinto posto nelle classifiche SoundScan, che tracciano le vendite musicali negli USA.

Naturalmente esistono anche i profili ufficiali che sono quelli segnati con il fiorellino azzurro, quelli non chiedono soldi, visualizzano e non rispondono, non seguono nessuno: sono quelli VERI. Meno male, qualche certezza ancora la possiamo avere.

Può essere difficile per i fan appassionati distinguere tra un’uscita autentica del rapper e un falso profilo sui social media o un video manipolato. Per questo motivo, le piattaforme social sono state sommerse da avvisi e messaggi di avvertimento, invitando gli utenti a verificare le fonti prima di effettuare qualsiasi transazione. C’è già qualcuno che si sente fidanzata con dei fake, mancherebbe di fare doni a scammer.. mi raccomando, all’occhio.

Martina Cecco