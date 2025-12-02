Natale a Bosentino, dove il calore della comunità diventa un mercatino autentico

Il Natale a Bosentino torna a brillare con l’atmosfera intima e sincera di un paese che, da trent’anni, trasforma le sue tradizioni in un appuntamento irrinunciabile. Dal 5 all’8 dicembre, dalle 10 alle 19, il Palazzetto di Bosentino ospita “Artigiani a Bosentino – Il Mercatino di Natale”, una manifestazione che non assomiglia ai grandi eventi turistici, ma conserva la magia rara delle cose fatte a mano, dei volti che si conoscono, della comunità che si ritrova.

La 30ª edizione conferma la forza di un format rimasto fedele alla propria identità. Igor Broilo, presidente della Pro Loco, parla di un lavoro intenso, di una collaborazione crescente con APT e Comune e di un numero di espositori mai così alto, frutto però di una selezione attenta, per garantire qualità e autenticità. L’evento diventa anche l’occasione per far conoscere le tante associazioni del territorio, che contribuiscono a renderlo vivo e radicato.

Dall’Apt Alpe Cimbra arrivano parole di riconoscenza. Il presidente Alessandro Casti definisce la manifestazione una “chicca del territorio”, capace di valorizzare l’artigianato locale e di offrire un’alternativa originale nell’ampia proposta natalizia trentina. La direttrice Daniela Vecchiato ricorda il percorso avviato nel 2022 con la Pro Loco, che ha portato a un’offerta più curata e consapevole, diventata oggi un unicum nella programmazione provinciale. Anche l’assessore al turismo dell’Altopiano della Vigolana, Stefano Vernuccio, sottolinea il valore del lavoro portato avanti dai volontari.

Il cuore del Natale a Bosentino batte dentro il Palazzetto, un’oasi calda e raccolta dove i visitatori possono passeggiare tra 34 stand di artigiani, hobbisti e produttori agricoli del territorio. Qui ogni oggetto racconta una storia, ogni acquisto è un gesto che sostiene chi vive e lavora sull’Altopiano. L’evento non è però solo esposizione, ma anche un mese di dedizione da parte della Pro Loco, che ha costruito un mercatino capace di unire persone e generazioni.

I quattro giorni della manifestazione offriranno un continuo susseguirsi di iniziative. L’inaugurazione di venerdì pomeriggio sarà accompagnata dai profumi del Törggelen, tra vin brûlé, strudel e castagne. Nelle prime due giornate si potrà visitare la mostra di presepi artigianali della collezione di Erardo, un viaggio nella creatività popolare fatta di materiali diversi e dettagli unici. Sabato pomeriggio i bambini saranno protagonisti della “Missione Babbi Natale”, una caccia al tesoro di due chilometri alla ricerca dello spirito natalizio, seguita da una merenda a base di strauben. Domenica il Corpo Musicale di San Giorgio di Vigolo Vattaro porterà la sua musica nel parco, mentre la Merenda di Babbo Natale servirà il tradizionale Kaiserschmarren. Lunedì 8 arriveranno i Krampus, in versione “buona” e pensata per i piccoli, prima dell’estrazione della lotteria e della dolce Merenda degli Elfi con frittelle di mele.

Ogni giorno, inoltre, il bar e l’area ristoro della Pro Loco proporranno piatti tipici trentini, permettendo ai visitatori di concedersi una pausa genuina in un clima di festa semplice e autentico.