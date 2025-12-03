Natale 2025. Costi panettoni e pandori aumentano mediamente del +8,1% rispetto a 2024

Il Natale è ormai prossimo e gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati, già da tempo, traboccano di prodotti tipici di questa occasione. Immancabili, i protagonisti delle tavole natalizie, il panettone e il pandoro.

Come ogni anno, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali: emerge che i prezzi di tali prodotti, rispetto allo scorso anno, sono lievitati in media del +8,1%. Si registrano, però, importanti differenze a seconda della categoria e della tipologia prescelta. Il prezzo del panettone tradizionale aumenta del 4% rispetto allo scorso anno, mentre cresce del 9% il costo del pandoro classico.

Aumenta soprattutto il prezzo del panettone “speciale” (+14%), dalle ricette proposte dai grandi chef alle versioni con liquori e ingredienti insoliti. In salita anche il prezzo della versione gluten free (+12%) e quella del panettone salato, sempre più di moda, con salse alle verdure, ai funghi, al tartufo (+11%).

Nonostante le varianti più fantasiose e inedite, le versioni più amate e richieste dagli italiani rimangono quelle classiche, scelte da oltre il 52% dei consumatori di dolci di Natale, che al massimo optano per la versione del panettone senza canditi o senza uvetta.

Le versioni più golose e particolari, invece, sono scelte più come regalo: spopolano anche quest0’anno, infatti, i regali in campo alimentare.

Di seguito riporitamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli utili, sempre dell’associazione, su come scegliere prodotti di qualità:

2023 2024 2025 Var. % 2025/2024 Panettone € 12,99 € 13,45 € 13,99 4% Pandoro € 11,99 € 12,20 € 13,24 9% Mini-Panettone € 4,09 € 4,09 € 4,40 8% Panettone speciale € 15,99 € 16,45 € 18,69 14% Panettone artigianale € 43,00 € 44,35 € 44,90 1% Panettone special edition al caramello salato € 45,50 € 45,70 € 49,00 7% Panettone salato n.d. € 26,90 € 29,90 11% Panettone gluten free € 16,99 € 17,80 € 19,99 12% Panettone senza lattosio € 29,60 € 27,90 € 30,00 8% Panettone vegano € 39,00 € 36,90 € 39,90 8%

NB – I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free (500 gr), il mini-panettone (100 gr).

Panettone e pandoro: quando sono degni di questo nome?

Ricordiamo che per poter riportare le diciture “pandoro” o “panettone” il prodotto deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto 22 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che stabilisce appunto gli ingredienti da utilizzare e le procedure da seguire nella preparazione.

Indicazioni in etichetta

Che sia industriale o artigianale, in qualità di prodotti preconfezionati i pandori e i panettoni devono riportare in etichetta alcune informazioni. La normativa vigente prevede che sulla confezione siano indicate le seguenti informazioni (secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 1169/2011: Etichettatura dei prodotti alimentari):

denominazione di vendita – nome comunemente impiegato per definire il singolo prodotto;

elenco ingredienti;

quantità (di tutti gli ingredienti e la quantità netta dell’alimento);

termine minimo di conservazione o data di scadenza;

nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea;

sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

lotto di appartenenza del prodotto;

modalità di conservazione e di utilizzo qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

istruzioni per l’uso – ove necessario;

paese di origine o luogo di provenienza;

ingrediente o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di prodotti e/o alimenti;

dichiarazione nutrizionale.

Consigli utili

Non è sempre facile orientarsi tra l’ampia gamma di prodotti proposti, la cui varietà può disorientare il consumatore, distraendolo da elementi importanti. Per questo l’O.N.F. indica alcuni consigli da seguire:

Constatare l’integrità della confezione, che non deve presentare buchi o tagli;

Controllare la data di scadenza;

Prestare attenzione alla denominazione del prodotto (l’eventuale utilizzo della dicitura “dolce natalizio” o “dolce di Milano” o “dolce di Verona” invece di “pandoro” o “panettone” comporta l’impiego di ingredienti diversi rispetto a quelli della ricetta classica);

Verificare, qualora sia possibile, lo stato di lievitazione del panettone (quando la lievitazione è ottimale la curvatura del dolce parte dalla fine del pirottino);

Qualora l’acquisto avvenga a distanza, è opportuno controllare che le informazioni obbligatorie in etichetta siano disponibili prima della conclusione della transazione;

Se si opta per versioni speciali con creme fresche, verificare che sia garantita una ottimale conservazione.

Nel caso del panettone la presenza di canditi e uvette in superficie è quasi sempre sinonimo di un impasto interno ricco. Al taglio il dolce deve presentare alveoli (cioè i tipici fori) grandi e irregolari, che indicano una buona lievitazione.

Il pandoro deve avere un colore dorato e uniforme e non deve risultare unto all’esterno ma perfettamente asciutto.

Una volta acquistato, per testare la qualità della propria scelta, è opportuno valutare il profumo del panettone e osservarne l’alveolatura: quanto più è disomogenea, tanto più la lievitazione e la scelta delle farine sono ottimali (nel pandoro si ha invece un’alveolatura più fine e compatta).

Non solo panettone…

Ma a Natale non esistono solo panettone e pandoro, sono tanti i dolci tipici di questo periodo: l’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi di alcuni.

2023 2024 2025 Var. % 2025/2024 Torrone morbido € 10,50 € 10,90 € 12,50 15% Torrone di cioccolato € 12,50 € 12,86 € 12,98 1% Cuneesi € 12,20 € 12,90 € 13,50 5% Boeri € 9,20 € 9,45 € 10,00 6% Frutta secca € 9,81 € 9,90 € 10,50 6% Fichi secchi € 9,88 € 9,89 € 10,20 3% Marron glacés € 15,99 € 16,90 € 19,06 13% Panforte € 7,10 € 7,39 € 7,50 1%

(Fonte: Dati Federconsumatori 2023, 2024 e 2025.)