Natale 2025. Costi panettoni e pandori aumentano mediamente del +8,1% rispetto a 2024

Il Natale è ormai prossimo e gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati, già da tempo, traboccano di prodotti tipici di questa occasione. Immancabili, i protagonisti delle tavole natalizie, il panettone e il pandoro.
Come ogni anno, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali: emerge che i prezzi di tali prodotti, rispetto allo scorso anno, sono lievitati in media del +8,1%. Si registrano, però, importanti differenze a seconda della categoria e della tipologia prescelta. Il prezzo del panettone tradizionale aumenta del 4% rispetto allo scorso anno, mentre cresce del 9% il costo del pandoro classico.
Aumenta soprattutto il prezzo del panettone “speciale” (+14%), dalle ricette proposte dai grandi chef alle versioni con liquori e ingredienti insoliti. In salita anche il prezzo della versione gluten free (+12%) e quella del panettone salato, sempre più di moda, con salse alle verdure, ai funghi, al tartufo (+11%).
Nonostante le varianti più fantasiose e inedite, le versioni più amate e richieste dagli italiani rimangono quelle classiche, scelte da oltre il 52% dei consumatori di dolci di Natale, che al massimo optano per la versione del panettone senza canditi o senza uvetta.
Le versioni più golose e particolari, invece, sono scelte più come regalo: spopolano anche quest0’anno, infatti, i regali in campo alimentare.
Di seguito riporitamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli utili, sempre dell’associazione, su come scegliere prodotti di qualità:
|2023
|2024
|2025
|Var. % 2025/2024
|Panettone
|€ 12,99
|€ 13,45
|€ 13,99
|4%
|Pandoro
|€ 11,99
|€ 12,20
|€ 13,24
|9%
|Mini-Panettone
|€ 4,09
|€ 4,09
|€ 4,40
|8%
|Panettone speciale
|€ 15,99
|€ 16,45
|€ 18,69
|14%
|Panettone artigianale
|€ 43,00
|€ 44,35
|€ 44,90
|1%
|Panettone special edition al caramello salato
|€ 45,50
|€ 45,70
|€ 49,00
|7%
|Panettone salato
|n.d.
|€ 26,90
|€ 29,90
|11%
|Panettone gluten free
|€ 16,99
|€ 17,80
|€ 19,99
|12%
|Panettone senza lattosio
|€ 29,60
|€ 27,90
|€ 30,00
|8%
|Panettone vegano
|€ 39,00
|€ 36,90
|€ 39,90
|8%
NB – I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free (500 gr), il mini-panettone (100 gr).
Panettone e pandoro: quando sono degni di questo nome?
Ricordiamo che per poter riportare le diciture “pandoro” o “panettone” il prodotto deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto 22 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che stabilisce appunto gli ingredienti da utilizzare e le procedure da seguire nella preparazione.
Indicazioni in etichetta
Che sia industriale o artigianale, in qualità di prodotti preconfezionati i pandori e i panettoni devono riportare in etichetta alcune informazioni. La normativa vigente prevede che sulla confezione siano indicate le seguenti informazioni (secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 1169/2011: Etichettatura dei prodotti alimentari):
- denominazione di vendita – nome comunemente impiegato per definire il singolo prodotto;
- elenco ingredienti;
- quantità (di tutti gli ingredienti e la quantità netta dell’alimento);
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea;
- sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- lotto di appartenenza del prodotto;
- modalità di conservazione e di utilizzo qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- istruzioni per l’uso – ove necessario;
- paese di origine o luogo di provenienza;
- ingrediente o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di prodotti e/o alimenti;
- dichiarazione nutrizionale.
Consigli utili
Non è sempre facile orientarsi tra l’ampia gamma di prodotti proposti, la cui varietà può disorientare il consumatore, distraendolo da elementi importanti. Per questo l’O.N.F. indica alcuni consigli da seguire:
- Constatare l’integrità della confezione, che non deve presentare buchi o tagli;
- Controllare la data di scadenza;
- Prestare attenzione alla denominazione del prodotto (l’eventuale utilizzo della dicitura “dolce natalizio” o “dolce di Milano” o “dolce di Verona” invece di “pandoro” o “panettone” comporta l’impiego di ingredienti diversi rispetto a quelli della ricetta classica);
- Verificare, qualora sia possibile, lo stato di lievitazione del panettone (quando la lievitazione è ottimale la curvatura del dolce parte dalla fine del pirottino);
- Qualora l’acquisto avvenga a distanza, è opportuno controllare che le informazioni obbligatorie in etichetta siano disponibili prima della conclusione della transazione;
- Se si opta per versioni speciali con creme fresche, verificare che sia garantita una ottimale conservazione.
Nel caso del panettone la presenza di canditi e uvette in superficie è quasi sempre sinonimo di un impasto interno ricco. Al taglio il dolce deve presentare alveoli (cioè i tipici fori) grandi e irregolari, che indicano una buona lievitazione.
Il pandoro deve avere un colore dorato e uniforme e non deve risultare unto all’esterno ma perfettamente asciutto.
Una volta acquistato, per testare la qualità della propria scelta, è opportuno valutare il profumo del panettone e osservarne l’alveolatura: quanto più è disomogenea, tanto più la lievitazione e la scelta delle farine sono ottimali (nel pandoro si ha invece un’alveolatura più fine e compatta).
Non solo panettone…
Ma a Natale non esistono solo panettone e pandoro, sono tanti i dolci tipici di questo periodo: l’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi di alcuni.
|2023
|2024
|2025
|Var. % 2025/2024
|Torrone morbido
|€ 10,50
|€ 10,90
|€ 12,50
|15%
|Torrone di cioccolato
|€ 12,50
|€ 12,86
|€ 12,98
|1%
|Cuneesi
|€ 12,20
|€ 12,90
|€ 13,50
|5%
|Boeri
|€ 9,20
|€ 9,45
|€ 10,00
|6%
|Frutta secca
|€ 9,81
|€ 9,90
|€ 10,50
|6%
|Fichi secchi
|€ 9,88
|€ 9,89
|€ 10,20
|3%
|Marron glacés
|€ 15,99
|€ 16,90
|€ 19,06
|13%
|Panforte
|€ 7,10
|€ 7,39
|€ 7,50
|1%
(Fonte: Dati Federconsumatori 2023, 2024 e 2025.)