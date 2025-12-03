mercoledì, Dicembre 3, 2025
Natale 2025. Costi panettoni e pandori aumentano mediamente del +8,1% rispetto a 2024

Il Natale è ormai prossimo e gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati, già da tempo, traboccano di prodotti tipici di questa occasione. Immancabili, i protagonisti delle tavole natalizie, il panettone e il pandoro.

Come ogni anno, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali: emerge che i prezzi di tali prodotti, rispetto allo scorso anno, sono lievitati in media del +8,1%. Si registrano, però, importanti differenze a seconda della categoria e della tipologia prescelta. Il prezzo del panettone tradizionale aumenta del 4% rispetto allo scorso anno, mentre cresce del 9% il costo del pandoro classico.

Aumenta soprattutto il prezzo del panettone “speciale” (+14%), dalle ricette proposte dai grandi chef alle versioni con liquori e ingredienti insoliti. In salita anche il prezzo della versione gluten free (+12%) e quella del panettone salato, sempre più di moda, con salse alle verdure, ai funghi, al tartufo (+11%).

Nonostante le varianti più fantasiose e inedite, le versioni più amate e richieste dagli italiani rimangono quelle classiche, scelte da oltre il 52% dei consumatori di dolci di Natale, che al massimo optano per la versione del panettone senza canditi o senza uvetta.

Le versioni più golose e particolari, invece, sono scelte più come regalo: spopolano anche quest0’anno, infatti, i regali in campo alimentare.

Di seguito riporitamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli utili, sempre dell’associazione, su come scegliere prodotti di qualità:

 202320242025Var. % 2025/2024
Panettone €           12,99 €         13,45 €         13,994%
Pandoro €            11,99 €         12,20 €         13,249%
Mini-Panettone €              4,09 €           4,09 €           4,408%
Panettone speciale €            15,99 €         16,45 €         18,6914%
Panettone artigianale €            43,00 €         44,35 €         44,901%
Panettone special edition al caramello salato €            45,50 €         45,70 €         49,007%
Panettone salato n.d. €         26,90 €         29,9011%
Panettone gluten free €            16,99 €         17,80 €         19,9912%
Panettone senza lattosio €            29,60 €         27,90 €         30,008%
Panettone vegano €            39,00 €         36,90 €         39,908%

NB – I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free (500 gr), il mini-panettone (100 gr).

Panettone e pandoro: quando sono degni di questo nome?

Ricordiamo che per poter riportare le diciture “pandoro” o “panettone” il prodotto deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto 22 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che stabilisce appunto gli ingredienti da utilizzare e le procedure da seguire nella preparazione.

Indicazioni in etichetta

Che sia industriale o artigianale, in qualità di prodotti preconfezionati i pandori e i panettoni devono riportare in etichetta alcune informazioni. La normativa vigente prevede che sulla confezione siano indicate le seguenti informazioni (secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 1169/2011: Etichettatura dei prodotti alimentari):

  • denominazione di vendita – nome comunemente impiegato per definire il singolo prodotto;
  • elenco ingredienti;
  • quantità (di tutti gli ingredienti e la quantità netta dell’alimento);
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea;
  • sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  • lotto di appartenenza del prodotto;
  • modalità di conservazione e di utilizzo qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  • istruzioni per l’uso – ove necessario;
  • paese di origine o luogo di provenienza;
  • ingrediente o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di prodotti e/o alimenti;
  • dichiarazione nutrizionale.
Consigli utili

Non è sempre facile orientarsi tra l’ampia gamma di prodotti proposti, la cui varietà può disorientare il consumatore, distraendolo da elementi importanti. Per questo l’O.N.F. indica alcuni consigli da seguire:

  • Constatare l’integrità della confezione, che non deve presentare buchi o tagli;
  • Controllare la data di scadenza;
  • Prestare attenzione alla denominazione del prodotto (l’eventuale utilizzo della dicitura “dolce natalizio” o “dolce di Milano” o “dolce di Verona” invece di “pandoro” o “panettone” comporta l’impiego di ingredienti diversi rispetto a quelli della ricetta classica);
  • Verificare, qualora sia possibile, lo stato di lievitazione del panettone (quando la lievitazione è ottimale la curvatura del dolce parte dalla fine del pirottino);
  • Qualora l’acquisto avvenga a distanza, è opportuno controllare che le informazioni obbligatorie in etichetta siano disponibili prima della conclusione della transazione;
  • Se si opta per versioni speciali con creme fresche, verificare che sia garantita una ottimale conservazione.

Nel caso del panettone la presenza di canditi e uvette in superficie è quasi sempre sinonimo di un impasto interno ricco. Al taglio il dolce deve presentare alveoli (cioè i tipici fori) grandi e irregolari, che indicano una buona lievitazione.

Il pandoro deve avere un colore dorato e uniforme e non deve risultare unto all’esterno ma perfettamente asciutto.

Una volta acquistato, per testare la qualità della propria scelta, è opportuno valutare il profumo del panettone e osservarne l’alveolatura: quanto più è disomogenea, tanto più la lievitazione e la scelta delle farine sono ottimali (nel pandoro si ha invece un’alveolatura più fine e compatta).

Non solo panettone…

Ma a Natale non esistono solo panettone e pandoro, sono tanti i dolci tipici di questo periodo: l’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi di alcuni.

202320242025Var. % 2025/2024
Torrone morbido €                 10,50 €                 10,90 €                 12,5015%
Torrone di cioccolato €                 12,50 €                 12,86 €                 12,981%
Cuneesi €                 12,20 €                 12,90 €                 13,505%
Boeri €                   9,20 €                   9,45 €                 10,006%
Frutta secca €                   9,81 €                   9,90 €                 10,506%
Fichi secchi €                   9,88 €                   9,89 €                 10,203%
Marron glacés €                 15,99 €                 16,90 €                 19,0613%
Panforte €                   7,10 €                   7,39 €                   7,501%

(Fonte: Dati Federconsumatori 2023, 2024 e 2025.)

redazione
redazione

