Natale 2025. Costi di regali, addobbi e prelibatezze aumentano mediamente del +3,7%.

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato i costi dei prodotti tipici di questa festa e le principali tendenze di acquisto da parte delle famiglie.

Dai regali agli addobbi, dagli alberi di Natale alle prelibatezze culinarie: quest’anno gli aumenti non risparmiano nessun settore. Dall’indagine emerge un aumento medio dei prezzi del +3,7% rispetto al 2024. A registrare i rincari più elevati, paradossalmente, sono i regali low cost (+7,1%), seguiti dal settore alimentare, che registra rincari medi del +5,1%.

Nonostante i rincari, e malgrado molte famiglie si trovino ancora in situazioni di difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli per i più piccoli.

Secondo le prime stime effettuate dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 176,90 euro (+2% rispetto allo scorso anno).

In molti si sono già portati avanti: circa il 72% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black Friday lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio e approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi e quello tecnologici. L’online si conferma come canale preferenziale per l’acquisto dei regali, anche se sta prendendo sempre più piede la mercatini-mania, dove acquistare manufatti e prodotti tipici, magari sorseggiando del sidro o del vin brûlé.

È interessante notare, però, che rispetto al 2024 cresce ancora la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo, attestandosi al +7,4%.

Sfatiamo alcuni miti…

Le parole d’ordine per i regali 2025 sono sostenibilità e lotta allo spreco. Molto apprezzati i regali prodotti rispettando l’ambiente o realizzati con materiali riciclati. L’aspetto green è sempre più importante per i cittadini: anche chi sceglierà di fare regali tecnologici opterà in molti casi per prodotti ricondizionati (smentendo la tradizione che non vede di buon occhio regalare prodotti rigenerati), consentendo un risparmio di oltre il 32% e rendendo accessibili oggetti altrimenti inarrivabili per molti. Sempre più diffusa l’abitudine di acquistare prodotti vintage o di seconda mano, per regali dal gusto un po’ retrò, ma dall’eleganza intramontabile.

Il gusto del Natale. Rimangono in testa alle preferenze degli italiani, infine, i regali food: miele, vini, formaggi, panettoni speciali, olio, prodotti tipici e creazioni culinarie home made (marmellate, biscotti, liquori aromatizzati, oli speziati, ecc.), ma esperienze culinarie, come corsi di cucina, percorsi degustazione e kit per cene all’altezza di ristoranti stellati.

Alcune curiosità del Natale 2025.

Molti cittadini a corto di idee o senza troppa voglia né tempo di inseguire i prezzi più vantaggiosi, si affideranno all’Intelligenza Artificiale per trovare regali e offerte. Aumenta anche il ricorso a Buy Now Pay Later: se nel primo semestre 2025 ha conosciuto una crescita di oltre il +28% rispetto al 2024 (e addirittura +188% rispetto al 2022, secondo dati CRIF), i regali di Natale non faranno eccezione ed alimenteranno questa percentuale portandola, secondo le nostre stime, oltre il 36%. L’utilizzo del BNPL rappresenta un modo semplice e veloce per dilazionare i pagamenti, specialmente in un contesto di rincari, incertezze economiche e pressione sul bilancio familiare: ma è opportuno fare attenzione, tenendo sempre a mente che si tratta di una forma di indebitamento e che, come tale, bisogna utilizzarla con misura e consapevolezza, senza accumulare troppe rate e senza perdere la percezione del peso degli importi spesi.

Di seguito riportiamo i prezzi rilevati da Federconsumatori, suddivisi per categoria merceologica e i consigli per risparmiare ed effettuare scelte sostenibili.

TABELLE COSTI NATALE 2025

PRODOTTI ALIMENTARI 2024 2025 Var. % COTECHINO PRECOTTO (1 kg) 12,98 € 13,80 € 6% ZAMPONE (1 kg) 16,95 € 16,98 € 0% LENTICCHIE (1 kg) 9,85 € 10,93 € 11% MIELE (250g) 6,69 € 6,99 € 4% SPUMANTE PREGIATO 30,50 € 34,20 € 12% PROSECCO 14,90 € 14,99 € 1% SALMONE (conf. Da 300g) 26,70 € 27,60 € 3% TORRONE 12,86 € 12,98 € 1% PANETTONE 14,95 € 16,20 € 8% PANDORO 14,72 € 15,80 € 7% VINO DA TAVOLA 10,80 € 11,45 € 6% MIX FRUTTA SECCA (500g) 9,90 € 10,50 € 6% FICHI SECCHI (250g) 9,89 € 10,20 € 3% DATTERI 2,98 € 3,25 € 9% PARMIGIANO OLTRE 40 MESI (1kg) 28,91 € 29,61 € 2% SALAME (1kg) 19,90 € 19,98 € 0%

ADDOBBI NATALIZI PREZZI MEDI 2024 2025 Var. % GHIRLANDA DECORATA (2m) 26,10 € 26,95 € 3% CARTA REGALO (2 rotoli) 6,84 € 7,99 € 17% LUCI (240 miniluci) 22,40 € 23,20 € 4% Luci natalizie controllate da app 29,99 € 29,99 € 0% CENTROTAVOLA 21,99 € 22,60 € 3% COCCARDA 1,45 € 1,45 € 0% NASTRO DA PACCHI 5,39 € 5,45 € 1% 4 CALZE DI NATALE 18,99 € 19,65 € 3% PALLINE DECORATE (conf. Da 12) 31,20 € 31,90 € 2% SFERA DECORATA 7,95 € 8,25 € 4% PUNTALE DECORATO 14,90 € 16,25 € 9%

ALBERI SINTETICI cm 2024 2025 Var. % CLASSICO ALBERO DI NATALE media qualità 210 98,10 € 99,95 € 2% 180 79,90 € 79,60 € 0% CLASSICO ALBERO DI NATALE alta qualità 210 154,00 € 156,90 € 2% 180 118,91 € 119,80 € 1%

GIOCATTOLI 2024 2025 Var. % BICICLETTA 199,90 € 211,69 € 6% MONOPATTINO 58,90 € 49,99 € -15% CAVALLO A DONDOLO INTERATTIVO 124,70 € 109,90 € -12% BAMBOLA 44,90 € 44,90 € 0% PELUCHE (alt. 100cm) 58,90 € 56,60 € -4% BAMBOLOTTO 67,49 € 59,99 € -11% GIOCO DI SOCIETA’ 39,90 € 39,99 € 0% DRONE 129,99 € 149,60 € 15% PISTA AUTOMOBILINE 67,49 € 74,80 € 11% COSTRUZIONI 54,99 € 59,99 € 9% AUTO TELECOMANDATA 57,99 € 59,45 € 3% CUCCIOLO DIGITALE INTERATTIVO 39,99 € 49,40 € 24% COLLEZIONE PREMIUM CARD 49,99 € 50,97 € 2% WAVEBOARD 89,95 € 89,99 € 0%

ARTICOLI DA REGALO 2024 2025 Var. % MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO 148,00 € 169,50 € 15% CAPSULE ESPRESSO (collezione 50 pz.) 23,50 € 24,60 € 5% FRIGGITRICE AD ARIA 169,90 € 168,40 € -1% LIBRO 21,85 € 21,96 € 1% RASOIO ELETTRICO PER UOMO 129,99 € 115,99 € -11% PROFUMO 139,90 € 149,60 € 7% BORSA DI MARCA 510,00 € 521,60 € 2% IMPASTATRICE 249,90 € 229,69 € -8% ROBOT DA CUCINA n.d. 275,50 € n.d. MACCHINA FOTOGRAFICA ISTANTANEA 149,00 € 149,90 € 1% GIFT CARD 50,00 € 50,00 € 0% MONOPATTINO ELETTRICO 349,00 € 379,80 € 9%

REGALI LOW COST (Budget c.ca 20 Euro) 2024 2025 Var. % MINI POWER BANK 26,90 € 29,90 € 11% BORRCCIA THERMOS DIGITALE 13,90 € 13,90 € 0% ABBONAMENTO SERVIZIO STREAMING 13,99 € 13,99 € 0% TROVA CHIAVI 24,29 € 29,90 € 23% SUPPORTO CUSCINO PER LAPTOP 28,49 € 28,90 € 1%

REGALI HI-TECH 2024 2025 Var. % NOTE BOOK 812,00 € 829,80 € 2% CONSOLE 549,80 € 549,50 € 0% GIOCO PER CONSOLE 96,90 € 96,90 € 0% FOTOCAMERA DIGITALE (compatta) 139,90 € 142,50 € 2% SERVIZI STREAMING MUSICALI (abbonamento mensile) 10,99 € 11,99 € 9% SMART TV 32″ 301,00 € 299,00 € -1% SMARTPHONE* 1.199,00 € 1.239,00 € 3% EBOOK READER 179,00 € 199,99 € 12% AURICOLARI WIRELESS 219,99 € 249,00 € 13% CUFFIE WIRELESS PER MUSICA 279,90 € 299,75 € 7% CUFFIE GAMING 69,90 € 69,90 € 0% BRACCIALE TOUCH FITNESS 104,90 € 112,45 € 7% SMARTWATCH* 489,00 € 489,00 € 0% ALTOPARLANTI WIRELESS 48,70 € 49,90 € 2% SOUND BAR 84,99 € 87,60 € 3% TABLET* 969,00 € 1.119,00 € 15% DISPOSITIVO SMART HOME 94,00 € 99,90 € 6% ANELLO SMART n.d. 129,90 € n.d. DISPOSITIVO MEMORIA AI INDOSSABILE n.d. 169,90 € n.d. QUADERNO DIGITALE n.d. 339,00 € n.d. OCCHIALI SMART 359,00 € 359,00 € 0%

CONSIGLI PER RISPARMIARE E TRASCORRERE UN NATALE SOSTENIBILE

Sulle strade dello shopping e nei centri commerciali sono “giorni caldi” per gli acquisti natalizi. Per orientarsi al meglio, evitando di incorrere in raggiri e brutte sorprese, ecco i consigli della Federconsumatori su come risparmiare e tutelarsi.

Per prima cosa stabilite un budget di quanto intendete spendere per i vostri regali. Sarà utile preparare una vera e propria lista, per avere un quadro completo di quello che dovrete acquistare senza lasciarvi tentare da oggetti superflui. Confrontate i prezzi tra più punti vendita e sui negozi online: questo vi consentirà di acquistare dove il prezzo è più conveniente, ottenendo un risparmio consistente (a volte superiore anche al 18-26%). Diffidate sempre dei prodotti contraffatti: meglio un regalo in meno che risparmiare sulla sicurezza e qualità del prodotto! Controllate sempre che sulla scatola dei giocattoli o dei prodotti che acquistate sia presente il marchio CE (Comunità Europea), i dati del fabbricante o del distributore e che all’interno ci siano le istruzioni per l’uso. A Natale facciamo un regalo anche all’ambiente: in casa fate un uso saggio degli addobbi natalizi e dei pacchetti. Se proprio non riuscite a rinunciare alle catene luminose, accendetele solo la sera e durante le riunioni familiari e non dall’inizio di dicembre fino all’Epifania, giorno e notte. La soluzione migliore sarebbe rinunciarvi a favore di addobbi natalizi altrettanto allegri e festosi, come ad esempio i nastri colorati. Così come per i pacchetti: basta un fiocco! Se proprio non potete rinunciare ad incartare i vostri regali, fatelo con carta riciclata.

Quando acquistate un prodotto online prestate attenzione alle maggiorazioni dovute al servizio di spedizione e ai tempi di spedizione.

Anche sulle modalità per fare shopping potete effettuare scelte consapevoli: laddove è possibile preferite i trasporti pubblici oppure il car sharing di auto elettriche.

Molti acquisteranno i regali di Natale online. A tal proposito ecco qualche consiglio per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Grazie a molteplici dispositivi, come cellulari, tablet e pc, l’acquisto di regali e addobbi on line è diventato più accessibile e conveniente: ciò comporta, però, un maggiore rischio di truffe informatiche. Prima di effettuare l’acquisto, è opportuno controllare che sul sito siano presenti partiva Iva, recapito telefonico e indirizzo fisico dell’azienda a cui il portale fa riferimento e verificare la presenza del simbolo del lucchetto chiuso in fondo alla pagina o dell’“https” nella barra degli indirizzi, a conferma del fatto che i dati sono criptati e non condivisi. In merito agli acquisti on line (e per gli acquisti a distanza) è bene sapere che si ha tempo 14 giorni dalla ricezione del bene per richiederne la sostituzione, in caso il prodotto non presentasse le caratteristiche richieste al momento dell’acquisto. È possibile tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi attraverso utili comparatori ed estensioni web che consentono di trovare le offerte migliori online. Una volta rintracciato il prezzo più conveniente, però, prima di effettuare l’acquisto è bene verificare che quella piattaforma si affidabile, verificando i contatti, i dati societari e la presenza del sigillo Netcomm.

(Fonte: Federconsumatori)