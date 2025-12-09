Natale a Trento è di corsa il 20/12 tutti pronti?

La Christmas Run 2025 di Trento è alle soglie. Questa corsa festosa, che si svolgerà nel cuore della città, combina sport e spirito natalizio, portando la gioia delle festività a tutti i partecipanti.

Si corre attraverso le strade decorate con luci scintillanti e mercatini natalizi, con l’aria fresca invernale che riempie i polmoni. L’atmosfera è resa ancora più magica dalla presenza di Babbo Natale, che non solo saluterà i corridori, ma potrebbe anche unirsi a loro per un tratto del percorso! L’evento è aperto a tutti: famiglie, gruppi di amici e appassionati di corsa, rendendolo un’opportunità perfetta per festeggiare insieme.

Il tracciato attraverserà la zona storica, la piazza, il Castello del Buonconsiglio con arrivo in piazza Duomo, offrendo a tutti una vista spettacolare mentre si ode il suono delle campanelle e delle risate. I partecipanti sono incoraggiati a indossare abbigliamento festoso, e ci saranno premi per le migliori divise natalizie, rendendo la competizione ancora più divertente.

Oltre alla corsa, il Christmas Run includerà attività per bambini, musica dal vivo e stand gastronomici con delizie tipiche natalizie. Sarà un’occasione fantastica per socializzare e fare nuove amicizie, tutto sotto l’insegna della condivisione e della convivialità, valori fondamentali del periodo natalizio.

Quindi, preparatevi a segnare sul calendario questa data imperdibile: il Christmas Run 2025 a Trento vi aspetta! Non sarà solo una corsa, ma un vero e proprio festival della gioia e dell’amore, dove Babbo Natale e la comunità si uniranno per celebrare il Natale in modo unico e indimenticabile.