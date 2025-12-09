mercoledì, Dicembre 10, 2025
HomeEVENTINatale a Trento è di corsa il 20/12 tutti pronti?
EVENTI

Natale a Trento è di corsa il 20/12 tutti pronti?

Di martinacecco

-

0
0

La Christmas Run 2025 di Trento è alle soglie. Questa corsa festosa, che si svolgerà nel cuore della città, combina sport e spirito natalizio, portando la gioia delle festività a tutti i partecipanti.

Si corre attraverso le strade decorate con luci scintillanti e mercatini natalizi, con l’aria fresca invernale che riempie i polmoni. L’atmosfera è resa ancora più magica dalla presenza di Babbo Natale, che non solo saluterà i corridori, ma potrebbe anche unirsi a loro per un tratto del percorso! L’evento è aperto a tutti: famiglie, gruppi di amici e appassionati di corsa, rendendolo un’opportunità perfetta per festeggiare insieme.

Il tracciato attraverserà la zona storica, la piazza, il Castello del Buonconsiglio con arrivo in piazza Duomo, offrendo a tutti una vista spettacolare mentre si ode il suono delle campanelle e delle risate. I partecipanti sono incoraggiati a indossare abbigliamento festoso, e ci saranno premi per le migliori divise natalizie, rendendo la competizione ancora più divertente.

Oltre alla corsa, il Christmas Run includerà attività per bambini, musica dal vivo e stand gastronomici con delizie tipiche natalizie. Sarà un’occasione fantastica per socializzare e fare nuove amicizie, tutto sotto l’insegna della condivisione e della convivialità, valori fondamentali del periodo natalizio.

Quindi, preparatevi a segnare sul calendario questa data imperdibile: il Christmas Run 2025 a Trento vi aspetta! Non sarà solo una corsa, ma un vero e proprio festival della gioia e dell’amore, dove Babbo Natale e la comunità si uniranno per celebrare il Natale in modo unico e indimenticabile.

Articolo precedente
“Essere James Bond. Identikit di un agente segreto” di Carlo Baroni
martinacecco
martinacecco
Giornalista e blogger: scrivo per Donnissima il blog in rosa. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro per un progetto sperimentale di AI che riguarda le lingue e il loro rapporto con i motori di ricerca e la SEO. Studentessa presso la Scuola di Formazione Politica, Fondazione Luigi Einaudi, percorso di Scuola di Liberalismo 2025. Esperta in merchandising e produzioni editoriali.

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1872Politica760Cultura696Società645Editoriali437Salute e ambiente338Mondo289Economia265EVENTI223

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da