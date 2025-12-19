Crisanti: “Concorsi universitari pilotati e Covid ormai problema individuale, non sociale”

“Tutti i concorsi universitari che ho visto o di cui sono venuto a conoscenza erano pilotati. In quarant’anni non conosco un solo concorso in Italia di cui non si sapesse prima il vincitore”.

A dichiararlo è stato il professor Andrea Crisanti intervenendo a Calibro 9 su Radio Cusano Campus, in merito, tra le varie, alla situazione universitaria italiana e al Covid.

Proseguendo nel suo intervento il Professore, ha successivamente aggiunto: “È una vera piaga sociale che umilia il talento, premia il servilismo e blocca l’ascensore sociale, sterilizzando la libertà e l’indipendenza dei ricercatori. Il sistema universitario italiano avrebbe bisogno di una riforma strutturale capace di premiare merito e competenza”.

Sul fronte sanitario invece, Andrea Crisanti ha chiarito: “Il Covid ce lo siamo lasciato alle spalle. Oggi non esiste più un problema sociale, ma un problema individuale. C’è un vaccino aggiornato ogni anno: chi vuole farlo lo fa, chi non lo fa sa che, se è anziano o fragile, corre ancora qualche rischio. Ma va trattato come una scelta individuale”.

Aggiungendo poi: “L’uso delle mascherine è giustificabile solo se serve a ridurre le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, che oggi rappresentano la vera emergenza negli ospedali italiani. Se invece è frutto di una paranoia legata al Covid, allora è sbagliato”.

Infine, il Prof. Andrea Crisanti, ha concluso il suo intervento affermando: “La resistenza agli antibiotici è un problema gigantesco, soprattutto per i pazienti anziani e debilitati. Negli ospedali bisogna starci il meno possibile”.