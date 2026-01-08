Come smaltire correttamente l’albero di Natale a Trento dopo le feste

Con la fine delle festività natalizie, migliaia di alberi di Natale entrano nella fase meno scenografica – ma non meno importante – del loro ciclo di vita: lo smaltimento. Un passaggio che, se gestito correttamente, consente di ridurre l’impatto ambientale e di mantenere ordinata la città. Proprio per questo il Comune di Trento ha diffuso in questi giorni alcune indicazioni operative rivolte ai cittadini, distinguendo tra alberi naturali e alberi artificiali.

Gli alberi di Natale naturali possono essere conferiti gratuitamente presso i centri di raccolta comunali (CRM). In queste strutture vanno depositati nell’apposito contenitore destinato alle ramaglie, insieme agli altri scarti vegetali. Si tratta di una modalità semplice, accessibile e coerente con i principi di economia circolare, poiché il materiale organico viene successivamente avviato a recupero.

Diverso, invece, il trattamento previsto per gli alberi di Natale sintetici. Essendo realizzati in plastica e materiali compositi, rientrano nella categoria dei rifiuti ingombranti e devono essere smaltiti seguendo le procedure previste per questa tipologia di rifiuto. Anche in questo caso, il conferimento ai centri di raccolta resta la soluzione principale.

Per chi non ha la possibilità di recarsi personalmente al CRM, è comunque disponibile un’alternativa. È possibile richiedere il ritiro a domicilio a pagamento, servizio gestito da Dolomiti Ambiente. La prenotazione può essere effettuata online tramite lo sportello dedicato oppure telefonicamente contattando il numero verde 800 84 70 28, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 16.45 e il venerdì dalle 8.00 alle 12.25. Al momento della chiamata è necessario comunicare il codice cliente, reperibile sulla bolletta dei rifiuti.

Come previsto dalla prassi ordinaria, i rifiuti per i quali viene richiesto il ritiro a domicilio devono essere collocati a cura dell’utente nell’area dove sono normalmente posizionati i contenitori dei rifiuti, oppure nel punto abitualmente destinato all’esposizione delle diverse frazioni.