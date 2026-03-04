Trump apre alla scorta navale nello Stretto di Hormuz. Ma il vero rischio è fisico: serbatoi pieni e shut-in

«Se necessario, la US Navy inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, il prima possibile». La frase, pubblicata da Donald Trump su Truth Social e rilanciata dalle principali agenzie internazionali, segna un salto di registro: dalla deterrenza verbale alla protezione operativa di una rotta che scandisce il battito del mercato petrolifero globale.

La tensione nel Golfo è salita di livello dopo l’avvio di un’operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran, a cui Teheran ha risposto con lanci di missili e droni nella regione. L’escalation ha coinvolto anche l’area del Golfo, con ricadute sui Paesi arabi alleati di Washington, tra allerta sicurezza e timori di ritorsioni e incidenti lungo le rotte marittime. In questo quadro lo Stretto di Hormuz è tornato al centro della crisi: gli attacchi e il rischio percepito hanno fatto impennare i costi assicurativi e ridotto la disponibilità degli armatori sulle tratte più esposte, spingendo gli Stati Uniti a valutare misure di protezione del traffico commerciale.

Ma l’annuncio di Trump non va letto solo in chiave militare. Se l’ipotesi di un corridoio protetto prende corpo, è perché la variabile che oggi spaventa davvero gli operatori non è soltanto l’attacco — è l’imprevedibilità. In un contesto di tensione, i premi assicurativi salgono, le coperture assicurative diventano più difficili da ottenere e una parte degli armatori comincia a evitare le tratte più esposte: non serve un blocco totale per mettere in crisi una filiera, basta che la catena logistica perda continuità.

Il dato chiave è noto ma va rimesso al centro: nello Stretto di Hormuz transita una quota enorme del greggio mondiale. Se quella strettoia rallenta, l’onda d’urto arriva prima sui noli e sulle assicurazioni, poi sui tempi di consegna, infine sul prezzo. E quando la pressione si accumula a lungo, il rischio cambia natura.

Il punto cieco è questo: Hormuz non è solo un simbolo geopolitico, è un collo di bottiglia fisico. E i colli di bottiglia, quando non si sbloccano, non producono soltanto tensione finanziaria: possono produrre interruzioni industriali. La crisi, in quel caso, attraversa tre passaggi — lenti all’inizio, rapidissimi alla fine.

Primo passaggio: lo stoccaggio a terra. Se il greggio non esce via mare con la stessa velocità con cui entra nel sistema, viene spinto dentro cisterne e depositi. Per un po’ lo stoccaggio funziona da cuscinetto: assorbe l’urto e compra tempo.

Secondo passaggio è il tank top, ovvero il limite fisico. Quando la capacità si avvicina alla saturazione, lo stoccaggio smette di essere una riserva e diventa un muro. La logistica non compensa più il rischio: lo amplifica.

Terzo passaggio riguarda il shut-in. A quel punto alcuni produttori possono essere costretti a ridurre o chiudere temporaneamente i pozzi. Non è più una questione di prezzo — è una questione di spazio, pressione, flussi. È il momento in cui una crisi di trasporto può trasformarsi in crisi di estrazione.

È uno scenario che si costruisce senza clamore e poi si manifesta “tutto insieme”. Per questo le alternative contano solo fino a un certo punto. Alcuni Paesi possono deviare una quota di export su oleodotti interni o terminal alternativi, ma il bypass non è automatico: dipende dalla capacità disponibile, dagli slot portuali, dalla disponibilità degli armatori e dal costo complessivo dell’operazione. La teoria dice “si può”; la logistica reale spesso risponde “non sempre, non subito”.

In questo quadro, la scorta navale — se attivata — parla ai mercati prima ancora che a Teheran. L’obiettivo è semplice: riaprire la prevedibilità. Perché il petrolio non si muove solo con la quantità, ma con la probabilità di consegna: “arriverà davvero?”, “quando?”, “a quale costo assicurativo e di nolo?”. È su quella probabilità che la volatilità si alimenta.

La Casa Bianca, quindi, promette protezione per evitare che Hormuz diventi un rubinetto chiuso. Ma l’ansia più profonda del mercato è un’altra: che un rubinetto chiuso abbastanza a lungo costringa qualcuno a spegnere anche la pompa. E a quel punto il problema non è più solo geopolitico: è sistemico.