Un atlante 3D del corpo. La nuova frontiera della biologia cellulare

La biologia sta entrando in una nuova era: quella della cartografia cellulare tridimensionale, una fase in cui non ci limitiamo più a osservare i tessuti, ma iniziamo a leggerli come territori complessi, con confini e percorsi.

In questo scenario si inserisce il lavoro di un gruppo di ricercatori giapponesi guidati dal prof. Shota Y. Yoshida, del Dipartimento di Farmacologia di Tokyo, che ha costruito il primo atlante 3D a risoluzione di singola cellula capace di abbracciare undici organi di topo adulto e l’intero corpo di un esemplare neonatale.

Una mappa completa, minuziosa, che promette di trasformare il modo in cui studiamo lo sviluppo, le malattie e l’architettura profonda dei tessuti.

Pubblicato su Cell, il lavoro nasce dall’incontro tra tecniche avanzate di clearing dei tessuti e microscopia a foglio di luce, strumenti che negli ultimi anni hanno permesso di osservare organi interi senza ricorrere al bisturi.

Ma mancava ancora un riferimento condiviso: una sorta di atlante geografico del corpo, in cui ogni cellula fosse collocata con precisione nello spazio.

L’Atlante Organo/Corpo CUBIC colma proprio questa assenza, offrendo un modello tridimensionale consultabile, confrontabile e replicabile.

Per arrivare a un risultato di questa portata, i ricercatori hanno dovuto superare due ostacoli: rendere i tessuti completamente trasparenti e acquisire immagini ad altissima risoluzione su grandi volumi.

Hanno quindi perfezionato i protocolli CUBIC, una tecnica chimica che rimuove lipidi e pigmenti preservando la struttura interna.

Il risultato è un organo limpido, attraversabile dalla luce senza distorsioni, come se fosse immerso in un liquido cristallino.

Parallelamente, il team ha sviluppato un nuovo sistema di microscopia, exMOVIE, capace di mettere a fuoco e catturare immagini nitide anche quando l’obiettivo deve restare molto distante dal campione.

La risoluzione è tale da distinguere ogni singolo nucleo cellulare, permettendo di ricostruire volumi tridimensionali continui senza sezionare nulla, mantenendo intatta la geometria naturale dei tessuti.

Il risultato finale è una raccolta organizzata di dati in cui ogni cellula diventa un punto nello spazio, con coordinate precise, come stelle in una costellazione.

Ma l’Atlante CUBIC non è solo un insieme di immagini: è una piattaforma di analisi comparativa che apre nuove possibilità per la ricerca biomedica.

L’inclusione di un corpo neonatale consente di osservare come le strutture cellulari emergono e si organizzano nelle prime fasi della vita; tumori, lesioni, infiammazioni e alterazioni anatomiche possono essere studiati nella loro complessità tridimensionale, senza perdere il contesto.

Grazie alla colorazione tridimensionale, è possibile seguire la distribuzione delle cellule immunitarie in ogni organo, osservando come si muovono e interagiscono nei diversi distretti anatomici.

Gli autori definiscono questo lavoro un passo verso una disciplina emergente: la cellomica, lo studio sistematico delle cellule non solo per ciò che sono, ma per dove si trovano e come si organizzano nello spazio.

Un cambiamento concettuale paragonabile a quello introdotto dal sequenziamento del genoma: non più frammenti isolati, ma una visione d’insieme.

L’Atlante CUBIC propone un flusso di lavoro standardizzato che potrebbe diventare un riferimento internazionale, integrando imaging, clearing e analisi computazionale.

La possibilità di osservare un organismo intero a risoluzione di singola cellula apre scenari che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza.

Dalla comprensione dei meccanismi di sviluppo alla diagnosi tridimensionale, fino alla mappatura completa del sistema immunitario.

L’Atlante CUBIC segna un passo decisivo verso una biologia più sistemica e integrata.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc