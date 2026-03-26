Lavoro. Assolavoro: “Mercato sempre più polarizzato. Obiettivo comune favorire più tutelata e qualificata”

“Nel 2025 i lavoratori tramite Agenzia impiegati mediamente per mese sono 475mila, in lieve calo rispetto al 2024 (-0,8%). Si riduce il numero dei somministrati con contratto a tempo determinato (-2,1%). I lavoratori tramite Agenzia assunti a tempo indeterminato, seppure registrino un aumento medio nel corso dell’anno (da 144mila nel 2024 a 148mila nel 2025, +2,2%), segnano una riduzione mese su mese, passando dai quasi 150mila occupati di gennaio 2025 a poco più di 145mila a dicembre”.

È questo quanto emerge dalle analisi elaborate dall’Osservatorio Datalab di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore.

L’Associazione evidenzia inoltre come, nonostante le incertezze che caratterizzano i mercati, il fatturato complessivo del settore cresca mediamente dell’1,4%. E le retribuzioni dei lavoratori aumentino del +3,6%, per chi ha un contratto a tempo indeterminato tramite Agenzia per il Lavoro, con una paga oraria media che arriva a 15,28 euro e una mensile mediamente pari a 2.139,66 euro.

In merito a questi risultati è intervenuto direttamente il Presidente di Assolavoro, Francesco Baroni, affermando: “Le Agenzie si confermano ancor più nel corso del 2025 partner strategici essenziali per la competitività delle imprese, tanto più in mercati caratterizzati da repentini cambiamenti sul piano economico e geopolitico. Va, tuttavia, prestata attenzione alle dinamiche complessive del mondo del lavoro. Nella somministrazione di lavoro da diversi mesi c’è un calo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, un dato dettato anche dall’incertezza normativa relativa allo staff leasing. Aumenta, invece, su altri fronti il ricorso a forme di lavoro meno tutelanti. In un mercato sempre più polarizzato l’obiettivo comune può essere solo quello di favorire un’occupazione più tutelata e più qualificata, come è il lavoro subordinato, meglio se stabile, che sia per via diretta o tramite Agenzia”.

Chi lavora tramite Agenzia per il Lavoro, ricorda Assolavoro, beneficia per legge degli stessi diritti, della stessa retribuzione e delle medesime tutele dei lavoratori dipendenti, a cui si aggiungono prestazioni integrative in materia di formazione, welfare e sostegno al reddito garantite dagli enti bilaterali di settore Ebitemp e Forma.Temp, finanziati interamente con risorse private.

“I lavoratori assunti tramite Agenzia sono sempre più qualificati, anche grazie alla formazione gratuita e mirata che eroghiamo a oltre 400mila persone in un anno e questo è un valore aggiunto essenziale per i singoli discenti, per il settore delle Agenzie e per il sistema impresa italiano” ha infine concluso Baroni.

Sono, infatti, oltre 90mila i corsi erogati nel 2025 tramite Agenzia, e oltre 415mila le persone formate in relazione alle esigenze del mercato, di queste almeno una su tre ha avuto accesso a una reale occasione di lavoro.

(Fonte: Assolavoro)