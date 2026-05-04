Intervento notturno sul Piccolo Dain per due climber in difficoltà

Nella serata di ieri due climber tedeschi, rispettivamente del 1958 e del 1974, si sono trovati in difficoltà lungo la discesa dalla via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain, nella Valle del Sarca (sopra Sarche).

La chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata intorno alle 20:30 da uno dei due: hanno riferito di aver perso la traccia del sentiero di rientro e, con l’approssimarsi dell’imbrunire, hanno richiesto supporto.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato prontamente le stazioni di Trento – Monte Bondone e Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

In un primo momento, dopo l’individuazione dei due grazie all’utilizzo della fotoelettrica messa a disposizione dai Vigili del Fuoco, operativi e in sinergia con il Soccorso Alpino, è stato tentato un avvicinamento da parte delle squadre di terra: cinque soccorritori di Trento – Monte Bondone, mentre tre di Riva del Garda coordinavano le operazioni per l’avvicinamento.

Considerata la posizione dei due climber, leggermente fuori traccia a seguito di alcune calate effettuate autonomamente, e valutati i rischi e i tempi di un recupero via terra in zona impervia, è stato deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero, decollato da Trento, ha provveduto al recupero dei due illesi, riportati a valle e poi rientrati autonomamente. L’intervento si è concluso intorno alle 23:30.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico Trentino)