Telemarketing, Federconsumatori chiede tutele estese a tutti i settori

Federconsumatori valuta positivamente l’introduzione del comma 8-bis nel cosiddetto “Decreto Bollette”, che limita le attività di telemarketing finalizzate alla promozione e alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. L’associazione, in un comunicato diffuso il 5 maggio 2026, chiede però che la nuova regolamentazione venga estesa anche agli altri settori.

Secondo quanto riportato da Federconsumatori, la norma vieta le attività di telemarketing per energia elettrica e gas, salvo i casi in cui vi sia un consenso esplicito del consumatore o una richiesta diretta da parte dello stesso. Per l’associazione si tratta di “un importante passo avanti” nella tutela dei cittadini, alla luce dell’aumento delle telefonate promozionali e dei rischi legati a incomprensioni, pratiche commerciali scorrette e contratti non richiesti.

La richiesta: regole uguali per tutti i comparti

La principale criticità segnalata da Federconsumatori riguarda l’ambito di applicazione della misura. La norma, osserva l’associazione, riguarda infatti il comparto energetico ma non viene estesa ad altri settori nei quali i contratti possono essere proposti attraverso il canale telefonico.

Per Federconsumatori questa limitazione rischia di creare una disparità tra consumatori: chi sottoscrive contratti nel settore energia e gas avrebbe un livello di tutela diverso rispetto a chi riceve offerte telefoniche in altri ambiti. L’associazione sostiene che “la tutela dei consumatori non può variare in maniera così radicale da un settore all’altro” e che le medesime pratiche commerciali dovrebbero essere contrastate con criteri regolatori coerenti.

Il nodo degli operatori multiservizi

Nel comunicato viene evidenziato anche un possibile effetto sul piano competitivo, in particolare in un mercato in cui sono presenti operatori multiservizi. Secondo Federconsumatori, la restrizione si applicherebbe agli operatori delle telecomunicazioni che operano anche nel settore energetico, impedendo loro di promuovere offerte di energia tramite telefono, mentre non sarebbe prevista una limitazione equivalente per società energetiche attive anche nelle telecomunicazioni o in altri comparti.

L’associazione chiede quindi un intervento normativo rapido per ristabilire pari diritti tra i consumatori e condizioni di equilibrio tra gli operatori, garantendo un livello elevato di protezione in ogni ambito in cui vengano proposti contratti tramite telemarketing.

Federconsumatori annuncia infine che continuerà a seguire l’evoluzione della normativa e a promuovere iniziative a tutela dei consumatori rispetto agli abusi che, secondo l’associazione, possono verificarsi attraverso questo canale di vendita.