Estinzione anticipata dei prestiti: la Cassazione chiude il cerchio sui rimborsi dei costi ‘Up-Front’

Una svolta definitiva e di grande impatto per il mercato della tutela dei consumatori e del credito al consumo. Con la recentissima ordinanza n. 13328/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha messo la parola “fine” a un contenzioso che da anni vedeva contrapposti risparmiatori e istituti di credito.

Il principio sancito è chiaro: in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti alla stipula, inclusi quelli cosiddetti up-front (come le spese di intermediazione e le commissioni di rete), anche per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.

Per lungo tempo, le banche e gli intermediari finanziari hanno applicato criteri selettivi in caso di recesso o estinzione anticipata (frequente soprattutto nei contratti di cessione del quinto o nei prestiti personali). La prassi bancaria prevedeva il rimborso dei soli costi recurring — ovvero quelli strettamente legati alla durata residua del prestito (es. i premi assicurativi mensili o le commissioni di gestione) — trattenendo invece i costi up-front, considerati “esauriti” nel momento iniziale della concessione del credito. Questa asimmetria finiva per penalizzare fortemente il consumatore, il quale si trovava a perdere cifre considerevoli nonostante l’estinzione anticipata del debito.

Il verdetto della Cassazione non nasce nel vuoto, ma rappresenta il tassello finale di un lungo e complesso percorso giurisprudenziale:

La Sentenza Lexitor (1° settembre 2019, C-383/18): La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) aveva chiarito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza alcuna distinzione formale tra le tipologie di spesa.

La reazione del legislatore italiano (Legge 106/2021): Nel recepire la Lexitor, il Parlamento aveva modificato l’art. 125-sexies del TUB, blindando i rimborsi totali ma introducendo una norma transitoria (art. 11-octies, comma 2) volta a escludere dall’efficacia retroattiva i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.

La Sentenza della Corte Costituzionale (n. 263/2022): La Consulta ha poi demolito la norma transitoria, dichiarandola parzialmente incostituzionale nella parte in cui bloccava i rimborsi per il passato, e aprendo le porte all’applicazione dei principi europei anche ai vecchi contratti.

L’ordinanza n. 13328/2026 della Suprema Corte recepisce in modo sistematico l’eredità della Consulta e della CGUE. Rigettando il ricorso dell’istituto di credito, i giudici di legittimità hanno confermato che l’originaria formulazione dell’art. 125-sexies TUB deve essere necessariamente interpretata in senso retroattivamente conforme al diritto unionale.

I punti chiave della decisione:

Inclusione dei costi di intermediazione: Anche le somme versate alle reti distributive e ai mediatori creditizi devono essere ridotte proporzionalmente in base alla vita residua del contratto.

Criterio pro-rata temporis: Viene confermato come metodo di calcolo più equo, trasparente e favorevole al consumatore per quantificare la quota da restituire.

Irrilevanza della data di stipula: Le tutele si applicano pienamente anche ai contratti “nativi” antecedenti al luglio 2021.

Questa pronuncia depotenzia definitivamente le ultime resistenze degli istituti di credito nei contenziosi legati ai vecchi contratti di finanziamento e consolida per i consumatori, la certezza del diritto che permette di recuperare somme ingenti indebitamente trattenute al momento dell’estinzione anticipata.

Giulia Barsotti

legale, esperta diritto bancario, di famiglia e contrattualistico, collaboratrice Aduc