Malghe di Ledro, il Comune affida 14 strutture per l’alpeggio fino al 2028

Il Comune di Ledro ha affidato in gestione 14 malghe di proprietà pubblica su 16 per il triennio 2026-2028. Le strutture saranno utilizzate per l’alpeggio di bovini, ovicaprini ed equini, confermando il ruolo centrale delle malghe nella tutela del patrimonio agrosilvopastorale e degli usi civici.

L’amministrazione comunale sottolinea come la valorizzazione degli alpeggi sia fondamentale per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e delle tradizioni montane. Grazie agli interventi di recupero e manutenzione degli stabili in quota, il Comune ha potuto pianificare la conduzione delle strutture per le prossime stagioni di monticazione, accogliendo le richieste di una decina di allevatori e allevatrici, quasi tutti ledrensi.

Le superfici nette concesse coprono circa 812 ettari. Il sindaco Claudio Oliari evidenzia che il dato potrebbe aumentare con la locazione delle malghe ancora disponibili, a partire da Malga Stigol, per la quale l’amministrazione sta valutando anche altre forme di valorizzazione.

“Queste concessioni rappresentano da un lato un’occasione di utilizzo virtuoso dei beni soggetti a uso civico, oltre che di promozione del patrimonio agrosilvopastorale della tradizione e della storia ledrense, dall’altro una garanzia positiva per il bilancio comunale”, spiega Oliari.

Tutte le malghe vengono affidate previa sottoscrizione di un disciplinare tecnico-economico, pensato per regolare l’uso delle strutture e delle superfici, le modalità del pascolo, i compiti dei soggetti coinvolti e la corretta gestione degli animali in quota.

La monticazione consente di mantenere puliti i pascoli, prevenire dissesti idrogeologici e offrire agli animali un’alimentazione naturale. Le malghe, però, non sono solo luoghi di produzione. In alcune strutture, grazie alla presenza di laboratori per la caseificazione e spazi per la vendita diretta, diventano anche punti di incontro tra economia agricola, turismo e conoscenza del territorio.

Per il Comune, il sistema delle malghe e degli alpeggi rappresenta un patrimonio economico, sociale, ambientale e storico-culturale dell’intera comunità ledrense, da salvaguardare e sviluppare con continuità.