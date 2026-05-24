Salute oculare: i sintomi oculari da non ignorare

Gli occhi, oltre a essere l’organo principale della visione, sono come una finestra aperta sullo stato generale di salute di ognuno, inviando segnali sottili e talvolta molto evidenti, che spesso tendono a essere sottovalutati per ignoranza, routine o semplice distrazione.

Secondo gli esperti del Gruppo oculistico Baviera, prestare attenzione a questi avvisi precoci può invece fare la differenza tra un disturbo lieve e un problema oculare grave o persino una malattia sistemica più complessa.

In una vita sempre più dominata da schermi, stress visivo ed esposizione costante a fattori ambientali avversi, i sintomi oculari hanno smesso di essere episodi isolati per trasformarsi in indicatori frequenti che richiedono interpretazione e rapida azione, poiché il deterioramento progressivo della salute oculare avviene spesso con cambiamenti graduali che, se non rilevati in tempo, possono influire in modo irreversibile sulla qualità della vita.

Saper quindi riconoscere questi segnali è fondamentale non solo per preservare la visione; gli occhi infatti sono connessi con il sistema nervoso, la circolazione sanguigna e lo stato metabolico del corpo, per cui qualsiasi loro piccola alterazione può essere il riflesso di problemi più grandi.

Prendersi cura della salute oculare è molto importante e va tenuto conto che l’occhio non “si lamenta senza motivo”, ogni fastidio ha un’origine che deve essere trattata con attenzione. Per questo, gli esperti di Baviera – Clinica Oculistica spiegano quali sono i principali segnali di allerta che gli occhi inviano al corpo e quali misure prendere per prevenirne l’aggravamento:

1. Visione offuscata improvvisa o progressiva

L’insorgenza di visione offuscata, sia all’improvviso che in modo graduale, è uno dei segnali più evidenti che qualcosa non funziona correttamente nel sistema visivo: può essere correlata a problemi refrattivi, affaticamento oculare, malattie come la cataratta o persino ad alterazioni neurologiche. Molte persone tendono ad adattarsi a questa condizione senza accorgersi che la loro qualità visiva è diminuita significativamente, cosa che ritarda l’intervento di un professionista e permette al problema di progredire silenziosamente. Inoltre, quando l’offuscamento appare in modo repentino, può essere un segno di un’emergenza medica, come un distacco di retina o problemi vascolari, che richiedono un’attenzione immediata. Come rimedio iniziale, è consigliabile ridurre il tempo di esposizione agli schermi, assicurare un’illuminazione corretta negli ambienti di lavoro ed effettuare controlli oftalmologici periodici per rilevare cambiamenti nella gradazione o patologie che stanno insorgendo. Può anche essere utile praticare la regola del 20-20-20 (ogni 20 minuti, guardare a 20 piedi, ovvero oltre 6 metri, per 20 secondi) per alleviare l’affaticamento visivo.

2. Occhi secchi o sensazione di sabbia

La sensazione costante di secchezza, bruciore o presenza di un corpo estraneo negli occhi è solitamente correlata a un’alterazione nella produzione o qualità del film lacrimale, cosa che può sfociare nella cosiddetta sindrome dell’occhio secco, una condizione sempre più comune a causa dell’uso prolungato di dispositivi digitali e ambienti con aria condizionata. Questo disturbo non solo risulta fastidioso, se non trattato adeguatamente può anche portare al danneggiamento della superficie oculare, generando infiammazione e maggiore sensibilità. Per alleviare questo problema, è consigliabile l’uso di lacrime artificiali senza conservanti, mantenere un’idratazione adeguata e sbattere le palpebre consapevolmente durante l’uso degli schermi, oltre a evitare ambienti eccessivamente secchi; nei casi più gravi può essere necessario un trattamento medico specifico che includa farmaci antinfiammatori o cambiamenti nella routine quotidiana per proteggere la salute oculare.

3. Secrezioni o croste eccessive

La presenza di secrezioni o di croste eccessive negli occhi, specialmente quando sono dense o presentano un colore giallastro o verdastro, è di solito un indizio di infezioni batteriche o virali, come la congiuntivite. Questo sintomo può essere accompagnato da arrossamento, prurito, sensazione di sabbia all’interno, lacrimazione costante o persino difficoltà ad aprire gli occhi al risveglio a causa dell’accumulo di secrezioni. Ignorare il disturbo può favorire la propagazione dell’infezione, arrivando a colpire entrambi gli occhi o persino altre persone, poiché potrebbe trattarsi di forme virali o batteriche altamente contagiose. Inoltre, fattori come l’uso prolungato di lenti a contatto, l’esposizione ad ambienti contaminati o una scarsa igiene oculare possono aggravare la situazione. Mantenere una pulizia adeguata degli occhi, evitare di toccarli con mani sporche, non condividere asciugamani o prodotti personali e utilizzare garze sterili o salviette pulite e tiepide può aiutare ad alleviare i fastidi e a controllare parzialmente il problema. Tuttavia, in molti casi è necessario ricorrere a farmaci specifici per eliminare l’infezione.

4. Visione doppia (diplopia)

La visione doppia è la percezione di immagini duplicate e costituisce un sintomo che può risultare preoccupante, poiché può essere correlato ad alterazioni nei muscoli oculari, a problemi neurologici o persino a condizioni più gravi come un ictus cerebrale. In alcuni casi, può apparire in modo temporaneo a causa di affaticamento visivo o per stress, ma comunque non deve essere trascurata. La diplopia può presentarsi in modo orizzontale, verticale o diagonale, e interessare uno o entrambi gli occhi, il che aiuta a orientarsi sulla sua possibile origine. Il trattamento varierà a seconda della causa sottostante e può includere l’uso di occhiali con prismi, esercizi visivi specifici, fino a interventi medici più complessi, con l’obiettivo di correggere l’allineamento oculare o affrontare il problema di base.

5. Sensibilità eccessiva alla luce (fotofobia)

La fotofobia è una condizione in cui la luce, anche a livelli normali, provoca fastidi intensi o dolore oculare, e può essere correlata a infezioni, emicranie, infiammazioni o danni alla cornea. Questo sintomo interferisce di solito con le attività della vita quotidiana e può essere un segnale che l’occhio è più vulnerabile del solito. L’uso di occhiali da sole con protezione UV, l’evitare l’esposizione diretta a luci intense e far riposare gli occhi in ambienti con illuminazione soffusa sono misure utili, anche se, nel caso in cui la sensibilità persista o sia intensa, è fondamentale consultare un oftalmologo per scartare patologie più serie.

6. Arrossamento persistente

L’arrossamento oculare può sembrare un sintomo minore, ma quando persiste per diversi giorni o compare frequentemente, può indicare infezioni, allergie, irritazione cronica o persino problemi più gravi come glaucoma o uveite. Molte persone ricorrono a colliri senza prescrizione che riducono temporaneamente l’arrossamento, ma non affrontano la causa sottostante, il che può peggiorare la situazione a lungo termine. Il primo passo è evitare l’uso prolungato di gocce vasocostrittrici e optare per soluzioni lubrificanti o consultare uno specialista per identificare l’origine del problema; è anche importante mantenere una buona igiene oculare, evitare di strofinarsi gli occhi e ridurre l’esposizione ad agenti irritanti come fumo o polvere.

7. Perdita della visione periferica

La perdita della visione periferica consiste nella diminuzione del campo visivo laterale, il che provoca difficoltà alla persona nel percepire ciò che accade ai lati senza girare la testa. Questo problema passa di solito inosservato nelle sue fasi iniziali, poiché la visione centrale rimane intatta e il cervello tende a compensare la mancanza di informazioni. Tuttavia, può essere un segno precoce di glaucoma, una patologia silenziosa che danneggia progressivamente il nervo ottico. Man mano che progredisce, può generare una sensazione di “visione a tunnel”, rendendo difficili attività quotidiane come guidare, camminare in spazi affollati o rilevare oggetti in movimento di lato. Attualmente non esistono metodi casalinghi per recuperare la visione periferica persa, ma i trattamenti disponibili possono aiutare a frenarne la progressione e a preservare la visione residua, migliorando così la qualità della vita di chi ne soffre.

8. Apparizione di macchie o “mosche volanti”

Le cosiddette “mosche volanti” sono piccole ombre che sembrano muoversi nel campo visivo e, sebbene nella maggior parte dei casi siano benigne, un aumento improvviso nella loro quantità o l’apparizione di bagliori luminosi può indicare problemi alla retina, come rotture o distacchi. Non esiste un rimedio casalingo per questo problema, per cui qualsiasi cambiamento repentino deve essere valutato immediatamente da uno specialista; fare controlli regolari ed evitare colpi o traumi alla testa può aiutare a prevenire complicazioni.

9. Difficoltà a vedere di notte

La difficoltà a vedere di notte, nota anche come nictalopia, è un problema visivo che si manifesta come una minore capacità di adattarsi a condizioni di scarsa luce o oscurità. Può essere correlata a carenze nutrizionali, specialmente di vitamina A, così come ad alterazioni della retina o malattie degenerative che colpiscono i fotorecettori responsabili della visione in ambienti bui. Le persone che ne soffrono sperimentano di solito difficoltà nel guidare di notte, a distinguere oggetti in strade poco illuminate o ad adattarsi rapidamente passando da un ambiente illuminato a uno buio. È anche frequente notare abbagliamenti più intensi di fronte a luci molto forti, come i fari di altri veicoli, il che aumenta il rischio in certe attività quotidiane. Migliorare l’alimentazione, assicurando un adeguato consumo di vitamina A presente in alimenti come carote, spinaci o fegato, può contribuire al buon funzionamento visivo. Allo stesso modo, evitare di guidare di notte se la visione è carente e preferire ambienti ben illuminati sono misure di base che aiutano a ridurre i rischi, sebbene il trattamento dipenda poi dall’origine specifica del problema e dalla sua evoluzione.

In merito, il Dott. Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Baviera Italia, ha voluto spiegare: “Gli occhi non solo permettono di vedere il mondo che ci circonda, funzionano anche come un autentico sistema di allerta capace di riflettere lo stato della nostra salute generale. Attraverso diversi segni e sintomi, possono suggerire problematiche che vanno oltre la vista; imparare a interpretare questi segnali e reagire in tempo è quindi una responsabilità fondamentale nella cura personale. Prestare attenzione a queste manifestazioni, agire con rapidità e dar loro l’importanza che meritano può fare una grande differenza nell’evoluzione di qualsiasi problema oculare. La rilevazione precoce e un atteggiamento preventivo non solo aiutano a preservare la visione, contribuiscono a mantenere una migliore qualità della vita in generale. Noi di Baviera incoraggiamo a tenere conto di questi segnali e a non sottovalutare nessun cambiamento, anche minimo, nella visione, ricordando che la prevenzione, la cura quotidiana, come una buona igiene visiva, un riposo adeguato e la protezione da fattori esterni, sono, senza dubbio, i migliori strumenti per evitare complicazioni e per godere di una visione sana a lungo termine”.

(Fonte: Baviera Clinica Oculistica)