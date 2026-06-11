Imis 2026 a Trento, acconto in scadenza il 16 giugno

Ultimi giorni per pagare l’acconto Imis 2026 a Trento. La scadenza fissata dal Comune è martedì 16 giugno. Da quest’anno, con la nuova procedura digitale, i prospetti di calcolo non vengono più inviati tramite posta o e-mail, ma sono disponibili online nell’area personale del sito del Comune di Trento.

I documenti, già precompilati, possono essere consultati dai contribuenti titolari di immobili soggetti all’imposta. L’Imis non è dovuta per le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie di lusso.

Chi è in possesso di Spid o Carta d’identità elettronica può accedere all’area personale del sito comunale, autenticarsi e visualizzare la nota informativa con il modello F24 necessario per il pagamento.

Il Comune ha previsto anche modalità di supporto per chi non dispone di strumenti digitali, incontra difficoltà nell’utilizzo dei servizi online o non può gestire personalmente le proprie pratiche fiscali. In questi casi è possibile delegare una persona di fiducia per ottenere il prospetto di calcolo Imis.

La delega deve essere compilata e firmata utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune. Va poi consegnata al delegato insieme a una copia del documento di identità. Il delegato, se in possesso di Spid o Cie, può ottenere il prospetto online allegando modulo e documento, oppure recarsi di persona all’Urp di via Manci per ritirare la stampa. La delega resta valida fino a eventuale revoca.

Per i contribuenti privi di identità digitale o strumenti informatici è attivo il Punto Digitale Facile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico. Il servizio offre supporto per l’attivazione di Spid o Cie e, se necessario, provvede alla stampa del prospetto di calcolo.

L’Urp risponde al numero 0461 884453 ed è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, il giovedì fino alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per chiarimenti sul contenuto del prospetto o sulle modalità di pagamento è possibile rivolgersi all’ufficio Imposte. Una guida completa all’Imis è disponibile anche sulla homepage del sito del Comune di Trento.