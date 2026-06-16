Trento verso i mille anni del Principato vescovile: Maestri chiede alla Provincia il programma degli eventi

Il 2027 segnerà una ricorrenza di grande rilievo per la storia del Trentino: i mille anni dall’istituzione del Principato vescovile di Trento, nato nel 1027. Un anniversario che, secondo la consigliera provinciale Lucia Maestri del Partito Democratico del Trentino, non può essere affrontato con improvvisazione o ridotto a una semplice rievocazione celebrativa.

Maestri ha depositato un’interrogazione alla Giunta provinciale per conoscere lo stato dell’arte della progettazione e della programmazione degli eventi previsti per il prossimo anno. L’obiettivo è capire se esista già un percorso definito per valorizzare una ricorrenza che riguarda non soltanto Trento, ma l’intera identità storica e culturale del territorio.

Nel testo dell’interrogazione, la consigliera chiede di evitare il rischio che un appuntamento così importante si trasformi in una celebrazione “sciatta”, anziché in un’occasione di approfondimento storico-scientifico e di seria divulgazione narrativa.

Le domande rivolte alla Giunta sono molteplici. Maestri vuole sapere quale sia il grado di coinvolgimento delle amministrazioni comunali, dell’Università di Trento, della Fondazione Museo Storico del Trentino, della Fondazione Edmund Mach, della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, dell’associazionismo culturale e più in generale della comunità provinciale.

L’interrogazione chiede inoltre a chi sia stata affidata la regia scientifica del progetto, con quali fondi si intenda sostenere il programma e se siano previste interlocuzioni con la Diocesi di Trento e con i territori sudtirolesi che in passato furono parte del Principato.

Il millenario del Principato vescovile rappresenta infatti una ricorrenza che va oltre la dimensione puramente locale. Per secoli il Principato ha costituito una delle strutture politiche e istituzionali centrali dell’area alpina, intrecciando potere religioso, autonomia territoriale, rapporti imperiali e dinamiche culturali che hanno contribuito a definire la storia trentina.

La richiesta del PD punta quindi a chiarire se la Provincia intenda costruire un progetto culturale ampio, capace di coinvolgere istituzioni, studiosi, scuole, comunità locali e realtà associative. Una celebrazione di questa portata, secondo Maestri, dovrebbe diventare un’occasione per raccontare il Trentino nella profondità della sua storia, senza limitarsi a un calendario di eventi formali.