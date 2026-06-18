Giornata Gastronomia Sostenibile: cibo km0 passione per oltre 31 milioni di italiani

“Gli italiani sono tra i consumatori europei più attenti alla gastronomia sostenibile, come dimostrano gli oltre 31 milioni di cittadini che acquistano regolarmente cibo a km zero e la più grande rete di mercati contadini dell’Unione Europea, grazie a Campagna Amica”.

Ad affermarlo è un’analisi Coldiretti diffusa in occasione della Giornata dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali, tutela della biodiversità, riduzione degli sprechi e sostegno a sistemi alimentari a basso impatto, istituita dall’Onu, che si celebra il 18 giugno.

La spesa direttamente nelle aziende agricole e nei mercati contadini è ormai entrata stabilmente nelle abitudini di acquisto degli italiani, evidenzia ancora l’associazione, grazie alla crescente attenzione verso prodotti freschi, stagionali e legati al territorio. Un modello che offre benefici concreti anche sul fronte ambientale: secondo l’Ispra, gli acquisti a chilometro zero consentono infatti di ridurre fino al 60% gli sprechi alimentari rispetto alle filiere tradizionali, contribuendo al tempo stesso a contenere le emissioni e a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

A sostenere questo patrimonio nazionale è anche il primato qualitativo conquistato dall’Italia, che può contare su 334 specialità certificate Dop, Igp e Stg, 529 vini a denominazione d’origine e indicazione geografica e ben 5.547 prodotti agroalimentari tradizionali. Un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale che si affianca alla leadership europea nel biologico. Sul territorio nazionale operano infatti circa 84mila aziende agricole bio, oltre il doppio rispetto alla Germania e un terzo in più rispetto alla Francia. Oggi quasi un ettaro agricolo su cinque è coltivato secondo il metodo biologico e in diverse regioni la quota supera il 25%, consentendo all’Italia di raggiungere con quattro anni di anticipo gli obiettivi fissati dall’Unione europea nella strategia Farm to Fork. Il nostro Paese è inoltre il primo produttore europeo di cereali, ortaggi, frutta e olive biologiche.

In occasione della Giornata della Gastronomia Sostenibile, Coldiretti rinnova infine l’appello all’Unione europea affinché venga garantito il principio di reciprocità negli scambi commerciali. La sostenibilità, intesa come rispetto degli standard ambientali, sanitari e sociali, deve rappresentare una regola comune per tutti. Per questo è necessario che ogni prodotto importato rispetti gli stessi requisiti richiesti alle imprese agricole italiane, a tutela sia dei consumatori sia del lavoro degli agricoltori.

(Fonte: Coldiretti)