MUSE. Il 7 febbraio l’incontro: “Aggiornamenti e ricerche sul lupo in Trentino”

Nel corso dell’incontro “Aggiornamenti e ricerche sul lupo in Trentino”, al MUSE mercoledì 7 febbraio 2024 alle 20.45 la zoologa Giulia Bombieri fornirà degli aggiornamenti sulla situazione del lupo in provincia e sulle ricerche in corso che riguardano questo grande carnivoro.

Quanti sono i lupi in Trentino, dove si trovano e come si muovono? Episodi di conflitto con gli umani sono possibili e come vanno gestiti?

Scomparso dalle Alpi nei primi anni del 1900, a seguito di una nuova politica di protezione e di una serie di fattori naturali il lupo sta rapidamente ricolonizzando il suo areale storico, incluso il Trentino, dove i branchi sono aumentati da uno a oltre venti negli ultimi dieci anni. Tale ritorno ha portato con sé importanti benefici per gli ecosistemi ma anche inevitabili conflitti con le attività umane, soprattutto per quanto riguarda la zootecnia di montagna.

Grazie alla partecipazione al progetto LIFE WolfAlps EU, dal 2013 il MUSE si occupa di comunicazione ed educazione sul tema e più recentemente anche di contribuire al monitoraggio e alla ricerca sulla specie in supporto della Provincia autonoma di Trento. Uno dei progetti più recenti, co-finanziato dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento, ha riguardato l’analisi delle predazioni da lupo sul bestiame domestico in Trentino, con l’obiettivo di migliorare con un approccio scientifico le conoscenze su questo importante problema per l’economia rurale montana e così fornire indicazioni utili ad una migliore coesistenza.

Interverrà Giulia Bombieri, zoologa del MUSE – Ufficio Ricerche e collezioni museali, Biologia della Conservazione, che illustrerà il lavoro svolto in collaborazione con il Servizio faunistico della PAT e il gruppo di ricerca da lei coordinato.

In collaborazione con LIFE WolfAlps EU e Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Prossimi appuntamenti:

Mercoledì 6 marzo 2024. La biodiversità alpina e le sue minacce attuali e future: gli uccelli di montagna sono sentinelle del cambiamento climatico

Mercoledì 10 aprile 2024. Tra spiaggia e mari: storie di uccelli del Mare Nostrum

Mercoledì 8 maggio 2024. La signora dei fiumi: il silenzioso ritorno della lontra nelle Alpi

(Fonte: MUSE)