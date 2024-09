L’opinione: insieme/unità

«Insieme» è uno splendido moltiplicatore pieno di prospettive ragionate ma anche impreviste. «Insieme» è mettere in grado ogni individuo di sviluppare le proprie capacità specifiche per contribuire al fiorire di una società equilibrata, senza difficoltà sociali.

Vi ricordate «l’UNITA’»? Non c’è miglior titolo di quotidiano che possa essere stato trovato. Peccato che sia stato ‘’preso’’ dall’allora Partito Comunista italiano. Del resto grazie all’insegnamento gramsciano sono, i comunisti, riusciti sempre ad appropriarsi del lessico, delle parole e farle divenire ‘’proprie’’ , come in ultimo hanno fatto con ‘’democratico’’ addirittura creandovi la denominazione di partito: Partito Democratico (e gli altri, allora?). Ma nel suo senso l’UNITA’, l’essere insieme, è un tema spinoso che anche loro non riescono più ad averla. A destra , del resto, non c’è mai stata!

E l’essere insieme , l’unità si sente quando manca e si vede anche: non esiste più nel mondo del lavoro ed i sindacati ‘’unitari’’ non lo rappresentano più .

Che sia nel mondo del lavoro o nel mondo della politica o nel sociale ma anche semplicemente in famiglia, si sente quando manca. Perché rende tutto più difficile e faticoso. La sente chi la vive e la sentono le persone intorno. Tutto si ferma, non si muove una foglia. E ci si abitua a tal punto da non accorgersene più che manca e fa calare un velo di sfiducia su tutto e tutti così fitto che si fa anche fatica a descriverlo, anche se esiste il suo senso: la DISUNITA’.

Allora voglio tornare alla parola UNITA’ , che è una bella parola, e comunque trasformarla in INSIEME, che é altrettanto una bella parola e piena di significato. INSIEME tutto è possibile, INSIEME si vince. Insieme è come il vento, si sente! Ci emoziona! INSIEME permette di spostare tutti gli ostacoli. Ma essere e restare INSIEME è anche difficile. E’ difficile perché l’essere INSIEME per raggiungere obiettivi unitari non vuol dire dover abbattere o fare a meno delle specificità individuali, ma, anzi, vuol dire metterle al centro, farne davvero tesoro per ottenere uno STARE INSIEME saldo e ricchissimo. Così che per ‘’stessa mente’’ non s’intende adottare un unico modo di pensare, ma condividere ( cioè parteggiare) l’impegno di realizzare il nostro obiettivo comune.

Ogni individuo è in grado di sviluppare le proprie capacità specifiche per contribuire al sorgere e far crescere una società equilibrata e senza difficoltà sociali. Questa è la radice dello STARE INSIEME e l’UNITA’ non è un concetto saltabile per realizzare una società giusta.

Fare le cose insieme è certamente complicato: le decisioni devono tenere conto di più esigenze e più desideri, ma quando funziona è uno splendido moltiplicatore di obiettivi raggiunti e di nuove prospettive impreviste. Da soli è ‘’farcela’’ (come purtroppo siamo abituati, noi italiani), insieme è invece una qualità. E’ proprio un’altra cosa.

Marco Affatigato