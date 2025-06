Sabrina Salerno: “Ho parlato del tumore per mettere accento sulla prevenzione. Lo dico anche alle ragazze più giovani: andate a fare una ecografia”

La cantante, showigirl e attrice ha esordito parlato dei problemi di salute che ha superato: "Ne ho parlato per mettere l'accento sulla prevenzione che è fondamentale e spesso ci salva la vita.

Sabrina Salerno, celebre cantante, showgirl e attrice italiana, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle tre, spesso live anche su Rai 2 tra l’1.15 e le 2.30.

La cantante, showigirl e attrice ha esordito parlato dei problemi di salute che ha superato: “Ne ho parlato per mettere l’accento sulla prevenzione che è fondamentale e spesso ci salva la vita. Potevo stare zitta e farmi i fatti miei, nessuno se ne sarebbe accorto, perché non mi sono mai fermata. Volutamente. Con dolori, fatica e sofferenza, niente è facile, sono percorsi difficili fisicamente e psicologicamente, non sono passeggiate, chi c’è passato sa. Oggi ho finito questo percorso, ho voglia di leggerezza, non mi sono mai fermata nel lavoro, con tutti i pro e i contro. Queste cose ti segnano profondamente, sia fisicamente che mentalmente, anche se non si vede. Può capitare a tutti, purtroppo succede sempre più frequentemente, l’età si è abbassata moltissimo. Bisogna controllarsi, io ho iniziato a trentacinque anni. Fare ecografie al seno è molto importante, ci sono casi anche tra le ragazze giovani. Andate a fare una ecografia! E’ importantissimo”.

Successivamente, Sabrina Salerno si è espressa in merito alla cura del suo fisico, specificando: “Di sgarri ne faccio, sono fondamentali. Mi piace il prosecco, l’amarone, lo champagne rosé, mi piace bere, devo farlo con grande moderazione. Non mangio dolci ma mi fanno impazzire le caramelle gommose. Queste sono le mie tentazioni. Adesso ho un tipo di alimentazione anche più severa sotto un certo profilo, ma a volte sento l’esigenza di sgarrare, è importante farlo per rilassarsi, per stare meglio a livello mentale. Mi devo allenare sempre tantissimo, anche in virtù di quello che mi è successo. Mi accusavano di avere l’ossessione per la palestra, se non ce l’avessi avuta non so come avrei retto tutto quanto. Mi ha aiutato anche a livello di dolori, ho fatto delle cure sostitutive, ormonali, avevo un tumore ormonosensibile, l’allenamento mi ha aiutato tantissimo nel gestire il dolore. Se prima potevo allenarmi tre volte a settimana, ora dovrei farlo tutti i giorni. Ora sono in tour, tra festival stranieri e la promozione del singolo ‘Bollente’ con Ludwig, quindi è più complicato, ma dovrei fare palestra tutti i giorni”.

Infine, concludendo il suo intervento, la cantante ha parlato dell’estate più bella della sua vita: “Quando a quattordici anni sono partita con mia zia, più grande di me di dieci anni. Mi sentivo grande, libera, mi portava in discoteca, lei aveva ventiquattro anni, io a quattordici ne dimostravo di più. Andammo a Punta Ala, ho un ricordo di quella vacanza bellissimo, ero super controllata, ma mi sono sentita grande per la prima volta”.

(Fonte e per ascoltare l’intervento integrale: I Lunatici –Rai Radio 2)