Secolo Trentino cerca nuove voci

Hai qualcosa da dire? Fallo con noi.

Secolo Trentino, testata giornalistica online edita dall’omonima associazione culturale senza scopo di lucro, apre le porte a nuove penne e nuove idee.

La nostra redazione vive dell’energia di giovani giornalisti e opinionisti che, in regime di volontariato, vogliono raccontare i fatti, interpretarli e dare voce a una visione socio-politica diversa da quella dominante.

Fin dalla nascita, Secolo Trentino si è posto come organo di informazione libero, fedele ai principi storici del conservatorismo e radicato nel rispetto della nostra Patria, delle tradizioni e degli affetti tramandati dalla famiglia e dalla comunità. La nostra missione è dare spazio a menti pronte a mettersi in gioco, capaci di raccontare i fatti del giorno e proporre chiavi di lettura nuove, obiettive e non referenziali.

Chi cerchiamo

Giovani dai 19 ai 25 anni – ma anche candidati di altre età – con voglia di confrontarsi con il mondo del giornalismo.

Non serve esperienza: bastano curiosità, spirito critico e passione per l’informazione.

Cosa offriamo

La possibilità di pubblicare articoli firmati su un vero giornale online.

Affiancamento e feedback da parte della redazione.

Un’esperienza concreta per arricchire il proprio portfolio e muovere i primi passi nel mondo dell’informazione.

La collaborazione è volontaria e non retribuita, pensata per offrire un primo approccio alla scrittura giornalistica e alla vita di redazione.

Come candidarsi

Invia una breve presentazione e, se vuoi, un esempio di testo o un’idea di articolo a redazione@secolo-trentino.com .