Odio sessista online: il PD chiede un’indagine urgente in Commissione Femminicidio

L’odio sessista online è diventato una delle forme più diffuse e insidiose di violenza di genere. Dai commenti sessualizzati alle minacce esplicite, fino alle campagne coordinate di diffamazione, le donne subiscono un’aggressione quotidiana nello spazio digitale che lascia segni profondi sulla loro vita sociale e psicologica.

Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro del dibattito italiano, con nuovi casi che hanno mostrato quanto la misoginia sui social sia capace di amplificarsi fino a normalizzare insulti e molestie. Una situazione ampiamente documentata da siti e gruppi su Facebook che mostrano quanto l’odio sessista online dilaga.

Per affrontare questa emergenza, il Partito Democratico ha presentato una richiesta ufficiale alla Commissione Femminicidio. La capogruppo On. Sara Ferrari, assieme alla vicepresidente Cecilia D’Elia e ai parlamentari Antonella Forattini, Valentina Ghio, Filippo Sensi e Valeria Valente, ha chiesto di avviare un filone di indagine sull’odio in rete contro le donne.

“Bisogna confrontarsi con esperti, giuristi e regolatori per individuare strumenti efficaci, rispettosi delle libertà e dei diritti, che possano tradursi in proposte legislative capaci di arginare l’abisso social in cui vengono sprofondate le donne aggredite, sessualizzate, profilate e violate” – si legge nella nota congiunta.

Gli esponenti del Partito Democratico definiscono questa battaglia come civile, sociale, culturale e politica, chiedendo la collaborazione di tutte le forze parlamentari. L’obiettivo è quello di costruire un fronte comune contro l’hate speech sessista, proponendo nuove norme di tutela per le vittime di cyberviolenza.

Il fenomeno non è più confinato al privato, ma assume una dimensione pubblica, con effetti che si ripercuotono sul benessere collettivo, sull’informazione e sulla stessa partecipazione democratica.