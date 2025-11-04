Scuole paritarie in Trentino: domande per gli assegni di studio entro il 20 dicembre 2025

Cambiano le procedure di richiesta per gli assegni di studio destinati agli studenti delle scuole paritarie del Trentino. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, le famiglie con i requisiti ICEF previsti non dovranno più rivolgersi al proprio istituto scolastico, ma presentare la domanda direttamente online attraverso il sito della Provincia autonoma di Trento. La scadenza fissata è il 20 dicembre 2025.

La decisione, così come riporta l’ufficio stampa della PAT, rientra nel percorso di digitalizzazione avviato in Provincia, legato agli obiettivi del Progetto Bandiera e alle scadenze previste dal PNRR. L’amministrazione punta a rendere più semplice, uniforme e trasparente l’accesso ai servizi, eliminando procedure disomogenee da una scuola all’altra e centralizzando l’intero processo in un’unica piattaforma.

Per le famiglie delle scuole paritarie questo significa una novità importante: l’assegno di studio potrà essere richiesto esclusivamente tramite autenticazione digitale. Il servizio sarà accessibile utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Provinciale dei Servizi, compilando il form online predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

La finestra ordinaria per presentare la domanda partirà ogni anno dal 20 ottobre al 20 dicembre. Tuttavia, solo per l’anno scolastico 2025/26 la Provincia ha previsto una fase transitoria, con apertura posticipata al 3 novembre 2025, sempre con scadenza fissata al 20 dicembre.

Per accedere al servizio la Provincia rimanda al nuovo portale dedicato, dove sarà disponibile tutta la modulistica e la guida operativa: “Assegni di studio per gli iscritti alle istituzioni scolastiche paritarie”.

La misura, prevista dalla legge provinciale sulla scuola, resta pensata per tutelare il diritto allo studio e sostenere le spese di iscrizione e frequenza. Ora però l’intero iter si sposta online, in un passaggio che segna un ulteriore passo nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina.