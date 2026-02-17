Bankitalia: debito pubblico a 3.095,5 miliardi. UNC: “annata da dimenticare”

Secondo Bankitalia, al 31 dicembre del 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 3.095,5 miliardi; alla fine del 2024 ammontava a 2.966,9 miliardi.

In merito a questa notizia è arrivato l’intervento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha affermato: “Nuovo primato! Anche se il debito è inferiore al record storico di ottobre, quando ha raggiunto i 3.130,9 miliardi, il dato di oggi è il più elevato di sempre per quanto riguarda il valore annuo”.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “Un’annata da dimenticare, nella quale con la sola eccezione di gennaio, si è sempre superata la soglia monstre di 3 mila miliardi. Purtroppo, l’esperienza del 2021, ci insegna che non basta avere un avanzo primario per essere salvi, se dipendi dai mercati per collocare milioni di debito in scadenza”.

Infine, concludendo il suo intervento, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha evidenziato: “Se fosse un debito a italiano sarebbe pari a oltre 52 mila euro, 52 mila e 516 euro. Da stare svegli la notte!”.