Premio ITAS libri: Il lupo solitario

Il libro “Il lupo solitario” è un libro che non parla di Slavc, il lupo diventato famoso per aver attraversato da solo tre confini, per essersi insediato in Italia e per aver portato qui il suo branco nuovo. Un lupo con un potere della mente senza precedenti noti. Si pensi che il lupo è il primo animale che l’essere umano abbia mai addestrato, prima di qualsiasi altro, tanto che attualmente il lupo è un cane domestico, quante cose sono cambiate.

Il lupo non è presente in tutta Europa, anche se ormai si hanno tracce di numerosissimi branchi e non è più a rischio, come era a rischio tempo fa. Siamo nella stagione che raccoglie i risultati e a vedere da come si sono trasformate le idee e come sono cambiate le cose, non possiamo dire che non sia andata bene, sta andando molto bene.

Il 28 aprile scorso c’è stato l’incontro con l’autore di questo libro, che ha vinto il éremio ITAS: il libro di Adam Weymouth, edito da Iperborea, ha infatti vinto il premio Itas del Libro di montagna – 52ª edizione. Un riconoscimento piuttosto ambito. Oggi ospite al Salotto Letterario Montura.

Il lupo non lascia mai indifferenti, ha detto l’autore, o si ama o si odia. Qualcuno ancora lo teme, ne ha paura, anche se non si è ancora sentito che i lupi possano diventare pericoloso cani, da guardia, partendo proprio da lupi, pastori, etc.. Martina Cecco