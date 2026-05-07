“Kamo. L’idea del secolo” di Daniel Pennac

IL LIBRO



PREPARARSI ALLA SCUOLA MEDIA NON È MAI STATO COSÌ FACILE: C’È KAMO, CHE HA SEMPRE L’IDEA DEL SECOLO!

E questa volta l’idea è tripla:

1. Trovare un fidanzato all’inconsolabile Maddimagia

2. Sopravvivere alla prima media

3. Convincere il maestro Margerelle a trasformarsi in tutti i professori che incontreranno. E così succede l’incredibile: un giorno il maestro è severissimo, il giorno dopo un uragano, poi calmissimo, poi stranissimo. Finché a qualcuno viene un dubbio terribile… e se il loro Maestro Adorato fosse sparito per sempre e per davvero?

Una storia scatenata, piena di idee pazze, piani assurdi e professori improbabili. Perché quando Kamo ha un’idea… la noia è ufficialmente in punizione!

L’AUTORE

Daniel Pennac è nato nel 1944 durante uno scalo a Casablanca. Nel periodo della sua felice infanzia ha viaggiato moltissimo, in Africa, Asia, Europa, Alpi Marittime. Ha insegnato per più di vent’anni a ragazzi difficili, a parte un’interruzione di due anni in Brasile, dove si è innamorato delle amache e da dove probabilmente hanno origine le sue migliori fantasticherie! Di Pennac, notissimo per i suoi romanzi per adulti, Salani ha pubblicato Abbaiare stanca, Il giro del cielo (con i quadri di Joan Miró) e Le parole fanno il solletico.

(Fonte: Salani Editore)